A unos 380.000 kilómetros de distancia, las primeras imágenes provinieron de la misión Apolo en 1968, el primer vuelo espacial tripulado que abandonó la órbita terrestre.

Las imágenes son realmente icónicas.

image.png

Yendo incluso más allá de la luna, se podría apreciar a la Tierra junto a su satélite natural en el mismo campo visual.

Para saber cómo se vería esta imagen, el generador de imágenes multiespectrales en la nave espacial Near Earth Asteroid Rendezvous Spacecraft (NEAR) tomó, en su camino hacia el asteroide 433 Eros en enero de 1998, las imágenes de ambos cuerpos tomadas desde un rango de 400.000 kilómetros.

Es decir, aproximadamente la misma distancia entre los dos cuerpos.

image.png

Por otro lado, la vista más reciente de la Tierra y la Luna fue capturada por la nave espacial Orion el 28 de noviembre de 2022.

image.png

Finalmente, alejándonos del sistema Tierra-luna, pasan las órbitas de los planetas Marte, Júpiter y Saturno.

Desde todos estos mundos, la Tierra parece una estrella, ya que se vuelve más débil a medida que la vista se aleja.

Esta es la famosa imagen de la Tierra tomada el 14 de febrero de 1990 por la sonda espacial Voyager 1 a unos 6.000 millones de kilómetros. Nuestro planeta es el punto blanco azulado aproximadamente a la mitad de la banda marrón.

image.png

Solo cinco naves espaciales fueron más allá de la órbita de Saturno: las dos naves Voyager, las dos Pioneer y la nave espacial New Horizons, pero no fueron diseñadas para mirar hacia atrás a la Tierra, por lo que no capturaron imágenes.

