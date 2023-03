Caos en Bolivia: El BCB ya no vende dólares, entrega fichas

image.png Largas filas se forman en las puertas el Banco Central de Bolivia (BCB).

Curiosamente el BCB negó que se esté dando una “reprogramación” a las solicitudes de compra de la divisa, según Página Siete, pese a la evidente medida.

Diversas personas declararon a los medios del país: “Tengo el número 53, me han dicho que vuelva el 15 de mayo con esta ficha y nada más, quiero comprar 15.000 dólares”, señaló un hombre, según el sitio mencionado, en las inmediaciones del Banco Central de Bolivia (BCB) la mañana de este martes, luego de hacer fila desde las 6:00”

De acuerdo con los compradores, para montos menores de 10.000 dólares la programación se realiza para la primera quincena de abril, mientras que para montos mayores la cita recién es para la segunda quincena de mayo.

Según lo reconstruido, los funcionarios se detienen en la fila delante de cada comprador, revisan fotocopia de carnet y preguntan el monto a comprar. Si admiten la información proceden a asignarle un ficha numerada y sellar la fotocopia con la fecha del día a los interesados.

Según pudo saber La Razón, hubo casos en donde el turno para comprar dólares demoró casi 1 mes. “Otra persona, quien llegó a las 07.00 para hacer fila, dijo que el 14 de marzo le entregaron una ficha para que este martes pueda recién comprar dólares”.

El BCB determinó desde el 6 de marzo vender la divisa estadounidense de manera directa al público, al tipo de cambio oficial de Bs 6,96. En el mercado informal ronda los Bs 7,00.

Pérdidas de reservas

Tal como informó Urgente24, Bolivia está pasando por una fuerte corrida bancaria que golpea fuerte a las reservas de su Banco Central y pone al país al borde del default. Numerosas veces el Banco Central de Bolivia puso en Twitter "SomosUnPaísEstable" seguido de un horario de atención más amplio para la compra de dólares.

Al respecto, Financial Times destacaba como las reservas de divisas de la nación sudamericana se han reducido durante años, amenazando la paridad del boliviano con el dólar estadounidense. Al 8 de febrero, solo quedaban US$ 372 millones de reservas netas y US$ 3.500 millones de reservas brutas, suficiente solo para cubrir 3 meses de importaciones.

image.png Desplome del precio de los Bonos Bolivianos.

El artículo redactado por Michael Stott y Joe Daniels aseguraba que detrás de la crisis inmediata hay un problema más serio a largo plazo: el modelo económico de Bolivia de las últimas dos décadas está en quiebra. La nación sin salida al mar de 12 millones de personas ha prosperado durante años exportando gas natural a sus vecinos, pero las reservas están disminuyendo rápidamente y para 2030 es probable que Bolivia se convierta en un importador neto.

