La mafia de la pedofilia: Nuevo testigo rompe el silencio

testigo-clave.jpg Entrevista con el nuevo testigo clave (Foto: captura de pantalla)

- Bueno, en este lugar captaban a los menores y, prácticamente, los ilusionaban con trabajo para así llevarlos a Buenos Aires y venderlos por placer

- ¿Qué les prometían a los chicos?

- Les prometían una mejor posición económica, trabajo, bienes para su familia, cosas que a un menor le llama la atención para que su familia también esté bien. Estas cosas prometía está gente, este señor, que tenía acá su lugar de fiesta, su antro de menores, es en pocas palabras: un perejil.

- Ósea, ¿Vos decís que Angelotti, el que manejaba este lugar, no es el jefe de la banda?

- No no, Angelotti no. Esto viene desde arriba, hay gente muy poderosa, por eso mi miedo de hablar y de contar como es la verdad de esto. Acá hay mucha gente del poder, hay un famoso muy importante en un canal de acá de Argentina que también está involucrado en esto.

- Vos estás hablando, y me contabas por ahí fuera de cámara, que a vos también te ofrecieron tener relaciones con este famoso, que es un conductor conocido, que también figura en muchos carteles de la provincia, ¿No?

- Si, es muy conocido. Me ofrecieron un buen dinero, hoteles, lujos, prácticamente prostituirme para tener sexo con este conductor de un canal muy importante del país.

Este testigo clave dejó en claro que dicho conductor no es ni Jey Mammon, ni Marcelo Corazza y la razón por la que no hace la denuncia es porque teme por su vida. Esto confirma que hay una gran cantidad de famosos involucrados en dicha red de trata.

Obviamente me costó mucho alejarme de esto, tuve seguimiento de está gente. Me hostigaban con llamadas, te persiguen, te mandaban a gente, para que no hable.

Me llevó mucho tiempo formar mi familia y hoy tomar la decisión de contar lo poco que me puedo expresar en estos momentos.

Según el testimonio del hombre, actualmente mayor de edad, la gente de está organización “se manejaban con mucha gente de Buenos Aires, con muchos famosos y siempre estaban en contacto. Te ofrecían dinero, viajes, cómo para complacer a está gente y estar con famosos, la mayoría famosos, y también señoras con muchísimo dinero que buscan placer a cambio de eso”.

Además, agregó que “los que buscaban más a los menores eran los hombres, más que nada famosos y no te estoy hablando de este señor que tenía un programa en América, estoy hablando de otro famoso con más repercusión”.

Por otro lado, la víctima aclaró que la razón por la que no hace la denuncia es porque es gente de mucho poder y teme por la seguridad de su propia familia. Cuando se dió a conocer todo está situación, dijo que “me pareció que fue todo muy tarde”.

Este Angelotti no es el que buscan, si realmente buscan van a encontrar a las personas que están vinculadas en esto.

Testimonio clave rompió el silencio: ¿Cómo vive la gente que deja la organización?

------

Más noticias en urgente24

Mauricio D'Alessandro: "Corazza podría no estar vinculado"

Abuso sexual: Rial ahondó en la denuncia contra Jey Mammón

Joven que habló de Marcelo Corazza apuntó hacia Jey Mammon

Gran Hermano: Denuncian casting sábana y dudas por fotos hot