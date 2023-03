https://twitter.com/BancoCentralBO/status/1633242254373421060 #BCB| A partir de hoy ampliamos el horario de atención para la venta directa de dólares en ventanillas del Banco Central de Bolivia, estaremos hasta las 21:00 horas.#SomosUnPaísEstable#UnidosEstamosSaliendoAdelante pic.twitter.com/NF6OzaYVFd — Banco Central de Bolivia (@BancoCentralBO) March 7, 2023

Al respecto, Financial Times destacaba como las reservas de divisas de la nación sudamericana se han reducido durante años, amenazando la paridad del boliviano con el dólar estadounidense. Al 8 de febrero, solo quedaban US$ 372 millones de reservas netas y US$ 3.500 millones de reservas brutas, suficiente solo para cubrir 3 meses de importaciones.