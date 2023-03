En Washington, la senadora demócrata Elizabeth Warren, de Massachusetts, una antigua contraparte de Powell, se puso al frente criticando al jefe de la Fed por el asunto SVB.

“Las acciones de Powell para permitir que los grandes bancos como Silicon Valley Bank aumentaran sus ganancias al aumentar el riesgo contribuyeron directamente a estas quiebras bancarias”, dijo en un comunicado el martes 14 de marzo.

Más inflación en Estados Unidos y fuerte rumor de JP Morgan

En una interesante nota del periodista económico Pablo Wende al fundador de Inversión Racional, Luis Miguel Ortiz, explicó qué fue lo que desencadenó esta crisis y contó ciertos rumores que circulan en los foros:

Intentan salir de un problema de inflación subiendo los tipos, han roto algo en el sistema, empiezan a caer las piezas de dominó y todo esto trae que de la única forma que saben salir de esto es imprimiendo dinero Intentan salir de un problema de inflación subiendo los tipos, han roto algo en el sistema, empiezan a caer las piezas de dominó y todo esto trae que de la única forma que saben salir de esto es imprimiendo dinero

"Descifrando un poco la situación, un movimiento fácil hubiese sido que se hiciera cargo un banco más grande, pero en Estados Unidos hay una política contra la concentración de bancos. Por eso, existen muchos pequeños bancos. El lunes y martes estaban haciendo traspasos de depositantes desde bancos chicos y medianos a bancos más grandes como Citi Grupo, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, etcétera", dijo, al tiempo que lanzó:

Incluso, otra de las teorías que salen por los foros es que JP Morgan, que compartía clientes con el Silicon Valley Bank, les estaba recomendando que retiraran el dinero para que lo metieran en su banco. Es decir, el primer banco de Estados Unidos recomendaba retiros masivos del 16vo más grande Estados Unidos, a sabiendas de que eso puede generar la quiebra Incluso, otra de las teorías que salen por los foros es que JP Morgan, que compartía clientes con el Silicon Valley Bank, les estaba recomendando que retiraran el dinero para que lo metieran en su banco. Es decir, el primer banco de Estados Unidos recomendaba retiros masivos del 16vo más grande Estados Unidos, a sabiendas de que eso puede generar la quiebra

El economista con máster en Value Investing y Teoría del Ciclo, ex-bróker y referente en la materia en Twitter España, desarrolló al aire de radio Milenium:

"Lo que pasó en Silicon Valley Bank es resultado de los excesos de una política monetaria expansiva que se ha llevado a cabo durante muchos años para sacarnos de diferentes crisis que han pasado a lo largo de estas últimas décadas unido a la mala gestión del balance de los gestores del propio banco.

Normalmente, los activos de un banco suelen ser los préstamos o diferentes inversiones que tienen y su contrapartida, sus pasivos, solemos ser los depositantes. Lo que estaba haciendo el Silicon Valley Bank era invertir gran parte de la liquidez de empresas tecnológicas, que era su especialización, en bonos a largo plazo.

Como en los años que adquirieron estos bonos, la Reserva Federal tenía una política monetaria expansiva y los bonos tenían la tasa de interés muy baja. Ahora, cuando esas empresas no tenían la liquidez suficiente y subieron las tasas de interés, quisieron retirar sus depósitos pero el banco no podía hacer frente a eso. Por lo tanto, intentó vender parte de esos bonos a largo plazo que tenía con pérdidas latentes.

Hubo descalce de plazos, luego rumores de una corrida bancaria, todo el mundo se apresuró a retirar el dinero, cayeron otros bancos más pequeños... Hubo descalce de plazos, luego rumores de una corrida bancaria, todo el mundo se apresuró a retirar el dinero, cayeron otros bancos más pequeños...

La Reserva Federal se ha intentado desmarcar de lo que ha pasado pero es gran culpable de esto. La mala gestión es por parte también de los directivos del banco, pero esto es un problema global. Se han olvidado que en los balances de los bancos hay gran cantidad de bonos estatales invertidos yield del 1% o 2% y ahora mismo ya están los bonos a 2 años al 4% en Estados Unidos. Por lo tanto, hay casi US$600.000 millones de pérdidas latentes en los balances de los bancos y por eso la FED se apresuró a hacer algo porque había un riesgo en la confianza de los depositantes de todos los bancos de Estados Unidos.

Al fin de cuentas, la gente no es consciente que un banco puede garantizar con sus reservas alrededor de un 3% o 5% a corto plazo, no más. Por lo tanto, tienen que apoyarlo de alguna forma tanto el Gobierno, la Reserva Federal, el Fondo de Garantías, todo el mundo Al fin de cuentas, la gente no es consciente que un banco puede garantizar con sus reservas alrededor de un 3% o 5% a corto plazo, no más. Por lo tanto, tienen que apoyarlo de alguna forma tanto el Gobierno, la Reserva Federal, el Fondo de Garantías, todo el mundo

Incluso, una cosa que no se había hecho antes: garantizar el 100% de los depósitos. Eso es una locura. Joe Biden dice que esto no lo pagará el contribuyente sino los accionistas, acreedores y los activos que tiene el banco, además de la vía penal contra los directivos para ver si han hecho algo malo. Pero a quien está utilizando a corto plazo para poder seguir inyectando dinero es a la propia Reserva Federal".

Por lo tanto, va a imprimir dinero y eso, en segunda derivada, afecta a la población de a pie porque devalúa nuestros ahorros Por lo tanto, va a imprimir dinero y eso, en segunda derivada, afecta a la población de a pie porque devalúa nuestros ahorros

