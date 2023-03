Silicon Valley Bank: Fed en la mira y zafa de ser Lehman Brothers

“Comentaré cómo mantendremos un sistema bancario resiliente para proteger nuestra histórica recuperación económica”, aseveró el mandatario Biden y se comprometió a “hacer rendir cuentas a los responsables de este desastre”.

En ese sentido, en términos de la postura política del gobierno de Biden, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen aseguró que no socorrerá a Silicon Valley Bank como ocurrió en la crisis financiera del 2008 que afectó a la economía de los ciudadanos comunes. El objetivo inmediato es “garantizar la confianza pública en el sistema bancario de Estados Unidos”, dijo a través del comunicado conjunto firmado también por el presidente de la FDIC y el de la Reserva Federal.

“Hoy estamos tomando medidas decisivas para proteger la economía de Estados Unidos, reforzando la confianza del público en nuestro sistema bancario. Esta medida garantizará que el sistema bancario estadounidense siga desempeñando sus funciones vitales de proteger los depósitos y facilitar el acceso al crédito a hogares y empresas, de forma que se promueva un crecimiento económico sólido y sostenible”, comunicó el mensaje conjunto del Tesoro de EEUU, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la Reserva Federal de Estados Unidos.

Más allá de esto, algunos clientes nuevos y de fondos de riesgo de Silicon Valley Bank dijeron que pudieron iniciar sesión en sus cuentas el lunes por la mañana y configurar transferencias para transferir dinero, pero dijeron que les tomó algunos intentos obtener acceso. Como ejemplo está el mensaje de texto de Niamh O'Hara, cofundador y director ejecutivo de la startup de tecnología de la salud de Nueva York, Biotia, quien envió:

¿Por qué no es Lehman Brothers?

Un artículo de The New York Times, redactado por Pablo Krugman, destacaba como, a diferencia de 2008, en 2023 la banca ha sido un tema de segundo plano y el gran problema parece ser la inflación, impulsada por demasiada demanda en relación con la oferta disponible. Al respecto continuaba:

Sin embargo, de repente parece que estamos reproduciendo algunas de las mismas viejas escenas. Silicon Valley Bank no estaba entre las instituciones financieras más grandes del país, pero tampoco Lehman Brothers en 2008.

Pero SVB no es Lehman, y 2023 no es 2008. Probablemente, no estemos frente a una crisis financiera sistémica. Y aunque el gobierno ha intervenido para estabilizar la situación, los contribuyentes probablemente no estarán obligados a pagar grandes sumas de dinero.

Silicon Valley Bank se presentó a sí mismo como “el banco de la economía de la innovación global”, lo que podría llevarlo a pensar que invertía principalmente en proyectos tecnológicos altamente especulativos. De hecho, sin embargo, aunque proporcionó servicios financieros a las empresas emergentes, no les prestó mucho dinero, ya que a menudo disponían de capital de riesgo. En cambio, el flujo de efectivo fue en la dirección opuesta , con empresas tecnológicas depositando grandes sumas en SVB, a veces como un quid pro quo, pero en gran parte, sospecho, porque la gente en el mundo tecnológico pensó en SVB como su tipo de banco.

El banco, a su vez, estacionó gran parte de ese dinero en activos aburridos y extremadamente seguros, principalmente bonos a largo plazo emitidos por el gobierno de EE. UU. y agencias respaldadas por el gobierno. Ganó dinero, por un tiempo, porque en un mundo con tasas de interés bajas, los bonos a largo plazo normalmente pagan tasas de interés más altas que los activos a corto plazo, incluidos los depósitos bancarios.

Pero la estrategia de SVB estaba sujeta a dos grandes riesgos.

En primer lugar, ¿qué pasaría si subieran los tipos de interés a corto plazo y cuándo? (No podían caer significativamente, porque ya eran extremadamente bajos.) El margen del que dependían las ganancias de SVB desaparecería, y si las tasas de interés a largo plazo también subían, el valor de mercado de los bonos de SVB, que pagaban un interés más bajo que los nuevos bonos, caería, creando grandes pérdidas de capital. Y eso, por supuesto, es exactamente lo que sucedió cuando la Fed subió las tasas para combatir la inflación.

En segundo lugar, si bien el valor de los depósitos bancarios está asegurado por el gobierno federal, ese seguro se extiende solo hasta $250,000. Sin embargo, SVB obtuvo sus depósitos principalmente de clientes comerciales con cuentas multimillonarias: al menos un cliente (una empresa de criptomonedas , por supuesto) tenía $ 3.3 mil millones en SVB. Dado que los clientes de SVB no tenían seguro, el banco era vulnerable a una corrida bancaria. en el que todos se apresuran a retirar su dinero mientras aún queda algo.

