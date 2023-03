image.png

En ese sentido, en términos de la postura política del gobierno de Biden, la secretaria del Tesoro de EEUU Janet Yellen aseguró que no socorrerá a Silicon Valley Bank como ocurrió en la crisis financiera del 2008 que afectó a la economía de los ciudadanos comunes. El objetivo inmediato es “garantizar la confianza pública en el sistema bancario de Estados Unidos”, dijo a través del comunicado conjunto firmado también por el presidente de la FDIC y el de la Reserva Federal.

“Hoy estamos tomando medidas decisivas para proteger la economía de Estados Unidos reforzando la confianza del público en nuestro sistema bancario. Esta medida garantizará que el sistema bancario estadounidense siga desempeñando sus funciones vitales de proteger los depósitos y facilitar el acceso al crédito a hogares y empresas de forma que se promueva un crecimiento económico sólido y sostenible”, comunicó el mensaje conjunto del Tesoro de EEUU, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la Reserva Federal de EEUU.

Así, en medio de este caos financiero que sacude al sistema bancario en general, el usuario de Twitter Min-Liang Tan, cofundador y director ejecutivo de Razer, que es una empresa electrónica de consumo, le sugirió a Elon Musk —a modo de obtener su respuesta— que la red social del pajarito debería comprar el SVB para reconvertirlo en un banco digital, a lo que el empresario le contestó: “Estoy abierto a la idea”.

La quiebra de Silicon Valley Bank ha desgarrado los mercados globales, con inversionistas rompiendo sus pronósticos de mayores aumentos en las tasas de interés y deshaciéndose de las acciones de los bancos en todo el mundo. Los precios de los bonos del gobierno se dispararon, registrando algunos de los mayores repuntes desde la crisis de 2008. El oro también es el refugio tradicional.

Después de que los reguladores de USA actuaron este fin de semana para limitar el impacto del colapso de Silicon Valley Bank, los futuros de acciones subieron desde el viernes pero hubo grandes pérdidas en las operaciones previas a la comercialización en acciones de bancos individuales y entre acciones de bancos europeos.

Los contratos de futuros que rastrean el S&P 500 de Wall Street y el Nasdaq 100 subieron 0,2% y 0,6% antes de la apertura de Nueva York, después de que los reguladores estadounidenses dijeron que los depositantes de SVB serían reembolsados en su totalidad y revelaron medidas de financiación de emergencia oferta para contener las consecuencias de la caída.

Los mercados de futuros muestran que los inversores creen que el banco central de USA (la Reserva Federal) moderará esu próxima subida de tipos de interés, a pesar del recordatorio del presidente de la Fed, Jay Powell, hace 1 semana sobre su determinación de reducir la inflación, y a pesar de los datos del viernes que muestran que la economía de USA creó 311.000 puestos de trabajo, superior a los 225.000 previstos por los economistas: sigue ocurriendo un riesgo de sobrecalentamiento de la economía estadounidense

Las acciones de First Republic se desplomaron más del 70% antes de la campana a pesar de un acuerdo de financiamiento adicional de JPMorgan Chase el domingo 12/03. Las acciones de otros bancos regionales también fueron marcadamente más bajas. Las acciones de Bank of America cayeron un 5%, las peores entre los cuatro grandes bancos estadounidenses.

Los rendimientos de los bonos del gobierno en ambos lados del Atlántico cayeron bruscamente cuando los inversores buscaron refugio. Cuando hay mucha demanda de bonos, cae la tasa que pagan, y viceversa: cuando hay poca demanda hay que pagar más para atraer a los inversionsitas.

En el Reino Unido, HSBC acordó comprar la división británica de Silicon Valley Bank por 1 libra esterlina y mantenerla en funcionamiento para los clientes.

Oro

A nivel mundial, los precios del metal amarillo subieron el lunes a su nivel más alto en más de 5 semanas debido a que el dólar se debilitó, mientras que el nerviosismo por la mayor quiebra de un banco estadounidense desde la crisis financiera de 2008 llevó a los inversores a buscar el activo refugio, según Reuters.

El oro al contado subió un 0,5% a US$ 1.877,30 la onza, después de tocar su nivel más alto desde el 3 de febrero a principios de la sesión a US$ 1.893,96. Los futuros del oro estadounidense subieron un 0,8% hasta los US$ 1.882,10.

El mercado del oro y la plata registró una ganancia semanal inesperada la semana pasada por los posibles riesgos de contagio del colapso del Silicon Valley Bank (SVB) y las fuertes ventas en el índice del dólar. Los precios del oro y la plata alcanzaron máximos de un mes y cruzaron su techo de resistencia.

Debido al colapso del Silicon Valley Bank (SVB) seguido de la crisis del Signature Bank, los precios del oro continuaron como atractivo de refugio seguro por 3ra. sesión consecutiva en las ofertas del lunes p13/03 por la mañana.

Acciones en baja

Las acciones de First Republic Bank se desplomaron en las operaciones previas a la comercialización, lo que provocó pérdidas entre los bancos regionales, a pesar de los esfuerzos de los reguladores estadounidenses por calmar a los inversores tras el colapso de Silicon Valley Bank.

Las acciones de First Republic perdieron la mitad de su valor previo a la comercialización, hasta un 71%. El banco dijo el domingo que había reforzado sus finanzas con fondos adicionales de la Reserva Federal y JPMorgan Chase.

Otras instituciones financieras estadounidenses, tanto grandes como pequeñas, se vieron muy afectadas en la sesión previa a la comercialización del lunes. Entre los otros movimientos notables:

Las acciones de PacWest Bancorp cayeron un 41%

Las acciones de Western Alliance Bancorp cayeron un 52%

Las acciones de Charles Schwab perdieron un 5%

Las acciones de Bank of America cayeron un 4%

Las acciones de Wells Fargo cayeron un 3%.

Tras el rápido colapso de Silicon Valley Bank, además de los cierres de Signature Bank y Silvergate Capital en los últimos días, los inversores se han deshecho de acciones de bancos que tienen perfiles potencialmente similares.

Los clientes de First Republic son empresas y personas adineradas, muchas de las cuales ya no estaban contentas con dejar su dinero en cuentas que ganaban poco rendimiento cuando existen otras alternativas de alto interés. SVB, Signature y Silvergate estuvieron expuestas a problemas, en parte, debido a sus bases de clientes concentradas.

El presidente ejecutivo y director ejecutivo de First Republic dijo en un comunicado conjunto que sus

"posiciones de capital y liquidez son muy sólidas" y que

"su capital permanece muy por encima del umbral regulatorio para bancos bien capitalizados".

