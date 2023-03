Tras contar que pasó 24 horas sin luz en el marco de la ola de calor que azota al AMBA, Aníbal Fernández deslizó: “Yo llegué a las ocho menos cuarto hoy y me bañé con un termito. Yo llegué a esa hora, no sé a qué hora llegan a laburar ellos, no lo sé”.

También dijo que los referentes de La Cámpora tienen “acceso a un lápiz” a la hora de conformar las listas, mientras que el resto no consigue esos mismos beneficios. Y pese a que aclaró que no pretende ser candidato este año, insistió: “Ni yo ni mis compañeros llegamos de la nada, ellos tienen un lápiz y una parte pone los nombres de ellos, de gente que ni siquiera ha militado en el peronismo”.

"El otro día en Avellaneda Máximo reprende al gobernador [Axel Kicillof] en medio del acto por una frase. ¿Desde dónde habla? ¿Cuál es el pedestal que se han ganado? ¿Con qué? ¿Cuántas elecciones ha ganado?", disparó Fernández en diálogo con Futurock.

En ese sentido, el funcionario nacional redobló las críticas contra el hijo de la vicepresidenta, luego de que Máximo Kirchner afirmó este sábado que "algunos están más interesados en ganarle a Cristina que en sacar el país adelante".

"Ellos mismos son los que lo insultan al Presidente todos los días. En este caso, lo mandan al frente a Larroque. Todos los días un agravio. ¿Estos que dicen ser los jefes de la orga no dicen nada? Si no dicen nada, entonces forman parte de la decisión de insultar al Presidente y agraviarlo", retrucó.

Cabe recordar que ya el lunes pasado, Aníbal había criticado a Máximo Kirchner: "yo no sé cuántas horas trabaja él, ni qué es lo que hace él, porque nunca lo supe".

Pero también había apuntado contra Cristina Fernández de Kirchner, por sus críticas al aumento de la inflación: "Se está criticando a sí misma. Formamos parte todos del mismo Gobierno (...) Yo trabajo para un gobierno que es el que ganó en nombre del peronismo. Yo no tengo por qué evaluar sus cosas", enfatizó el funcionario en declaraciones a CNN radio y Cadena 3.

"Resulta ser que algunos, porque no les gusta, se paran en la vereda de enfrente y se ponen a tirar piedras. Eso es inaudito, de ninguna manera es aceptable", reprochó.

"Los que tiran piedras son más oposición que oficialismo. Ellos llegaron con una responsabilidad que no están ejerciendo. Y eso es lo que más bronca da", remató.

