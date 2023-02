Fernando Gray: Mesa de patas cortas y guerra de asados

Mesas de “patas cortas”

En referencia a la mesa política que el primer mandatario convocó para este jueves 17/2 en la sede porteña del PJ para empezar a discutir las candidaturas, Gray también fue muy crítico: "Las mesas que todos escuchamos son mesas de patas cortas. No son mesas de discusión o propuestas. ¿Cuál es el temario? ¿Qué se solucionó después de esas mesas? Son mesas vacías de contenido. Ahí discuten la interna, eligen los candidatos... Es una mesa de discusión por la conformación de las listas. Yo en el medio tengo problemas de inseguridad en mi distrito".

Y mencionó la interna en el oficialismo: "en nuestro Frente hay dos facciones. Y se están midiendo con asados, a ver quién hace el asado más grande".

"Yo no voy a mesas, reuniones ni asados. Y no voy a asados por un respeto a la población que represento, porque hoy más del 50% de los argentinos no puede comer carne. Entonces me parece fuera de lugar. Hay un desfasaje total con lo que está pasando abajo".

Por último, aseguró que "tengo una discusión fuerte dentro del espacio con la agrupación La Cámpora. Ellos plantearon un escenario y para mí las cosas no son así. No estoy de acuerdo con sus maneras de proceder no solo en mi partido, sino con el país. Esto después se refleja en ámbitos que tienen trascendencia en toda la población. Yo soy peronista, estoy en el peronismo y de repente viene una agrupación a querer corrernos. ¿Por qué me tengo que correr yo de mi partido? No lo voy a hacer".

