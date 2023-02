Previo a congreso de derecha, Milei a Lousteau: "¡Chorro, sorete!"

Jonatan Viale le contó lo sucedido a Luis Majul, y reconstruyó: “Por lo que entendí, parece que se cruzaron porque Milei no le quiso dar la mano y ahí hubo insultos para todos lados. Que lo diga Milei, pero según la palabra que él usó, lo considera un ‘chorro’”.

Javier Milei en TN

Hoy Milei visitó los estudios de TN donde confirmó diálogo con Jair Bolsonaro y anticipó un congreso de la Derecha en el país. Consultado por el psicólogo y conductor Diego Sehinkman en Solo una vuelta más, sobre una posible conversación con Bolsonaro, explicó:

“Sí, nosotros íbamos a tener una llamada hoy y la postergamos para mañana a la mañana porque estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la Izquierda a nivel internacional. Estamos trabajando en la posibilidad de hacer un congreso de la derecha en Argentina”.

Y reiteró: “Hubo contactos comunes y la postergamos para mañana, porque si no no llegaba acá”.

Luego el conductor de TN con tono filoso le preguntó qué pensaba sobre la decisión de Bolsonaro de no entregar los atributos al elegido Lula Da Silva, misma actitud que adoptó Cristina Kirchner con Mauricio Macri en 2015.

También le consultó sobre la delicada situación institucional que vivió Brasil el (08/01) cuando simpatizantes del expresidente Bolsonaro invadieron la sede del Congreso Nacional, el Palacio presidencial del Planalto y el edificio del Supremo Tribunal Federal (STF) en una violenta manifestación en la que exigieron una intervención militar para derrocar al presidente da Silva, a una semana de su asunción.

“La decisión de entregar, es de cada uno. Cada uno saber porqué lo hace. Puede decidir no hacerlo, ¿Cuál es el problema?". Y el periodista le retrucó: “A vos te molestó que Cristina no le pasará el bastón a Macri?”. Y aquél insistió: “Problema de Cristina y de Macri, no es un problema mío. Eso tiene que ver con lo que quiere transmitir cada persona y las circunstancias que llevaron a tomar la decisión”.

Luego, Sehinkman volvió a preguntar sobre la toma bolsonarista de la plaza de los Tres Poderes. A lo que respondió: “Eso es interesante. Hubo una gran mentira de que vos ahí podías tener un golpe de estado. No puede ser que si vos de un lado tenés las fuerzas armadas y del otro a un tipo que está desarmado, es raro. Se vendió una mentira”.

Además denunció que el proceso electivo de Brasil fue “turbio”: “Fue turbia en el resultado, mostró determinadas características y la gente estuvo durante 70 días pidiendo que se aclaren las cosas pero Lula no las aclaró, reprimió".

