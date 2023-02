"Favores sexuales": Carlos Maslatón en la mira de Javier Milei

Hay personas que cuando no consiguen cargos o plata, dicen un montón de cosas. Yo estoy preparando los equipos para gobernar la Argentina, no voy a preocuparme si verdaderamente tiene todo eso que vaya y lo pruebe en la justicia. Es un problema de cargos y plata Hay personas que cuando no consiguen cargos o plata, dicen un montón de cosas. Yo estoy preparando los equipos para gobernar la Argentina, no voy a preocuparme si verdaderamente tiene todo eso que vaya y lo pruebe en la justicia. Es un problema de cargos y plata

Captura de pantalla (342).png Javier Milei en LN+.

Pero luego volvió a reavivar la interna libertaria cuando deslizó la posibilidad de que ese “ruido” proviene del entorno de Carlos Maslatón. “Quizás el ruido viene del mismo lado. Hay gente que necesita notoriedad y ensucia como sea”.

Segunda vuelta contar Macri/ Bullrich ¿?

También Milei deseó un escenario posible contra algún halcón de JxC, aún en contra de su conveniencia, a medida que LLA se consolida como segunda fuerza.

Envalentonado por los resultados favorables de recientes encuestas que exponen un empate técnico con el gobierno, dejándolo afuera en la segunda vuelta en un posible escenario, el libertario Javier Milei deseó en tales circunstancias enfrentarse o contra Mauricio Macri o Patricia Bullrich.

En ese sentido, se entusiasmó en poder dejar en tercer lugar al kirchnerismo en las elecciones, tras los resultados de aquellos estudios que coronan a La Libertad Avanza como la segunda fuerza más competitiva.

“Me encantaría, aun contra mis intereses, que la segunda vuelta pudiera ser o contra Macri o contra Patricia Bullrich porque significa que la argentina está girando hacia el lado correcto”.

Así se manifestó el programa de Jonathan Viale, quién lo interrumpió y le advertió que a él no le “convenía” enfrentarse a ellos, más a fin a su pensamiento, sino contra Larreta, mas paloma.

Pero Milei volvió a tomar la palabra y replicó: “Yo me meto acá para transformar en serio a la Argentina, para que salga de la decadencia y no sea una villa miseria. Si vos tenés una segunda vuelta de esas características quiere decir que en la cabeza de los argentinos hubo un click, decidieron dejar atrás la izquierda”.

Críticas a Morales

También el economista aprovechó para responderle al presidente de la UCR Gerardo Morales quién en las últimas horas apuntó contra el libertario.

"Cristina (Kirchner) le prende velitas a Milei, debe tener una estampita con su cara. Como debilita a Juntos por el Cambio, Cristina debe estar feliz. En la medida que él crece, decrecen las posibilidades de la única fuerza política que puede gobernar la Argentina", disparó el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) en diálogo con el mismo medio.

image.png Gerardo Morales en alguna ocasión había asociado a Javier Milei con Hitler.

Mieli respondió: “Muestra una profunda limitación intelectual porque hoy cuando vos mirás al FdT quién más votos podrías sacar y es un techo es Cristina Kirchner con 25 % de los votos, o sea no hay chance de que gane el kirchnerismo. Igual cuanto mejor candidato tenga el Frente de Todos, mejor para mí porque incrementa mi chance entrar en segunda vuelta. Por lo tanto que hagan lo que quieran, Si quieren ir con Cristina que vayan con ella, tienen 25% de techo y pierden"

“¿A ver cual es el punto? El punto es que Juntos por el cambio te quiere engañar. Es solamente una discusión de cargos. Lo único que están discutiendo es si tienen más o menos curro”.

Ya volvió a apuntar contra Morales: “¿Quien te lo dice? El rey de la casta que tiene cerca de 30 familiares en el estado y le dio el monopolio de marihuana al hijo. Dale que me venga a hablar Morales, hablemos en serio. Y remató: “Es un tipo que me censuró cuando fui a Jujuy”.

