Libertarios y macristas durísimos (y al unísono) contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich

“No tiene nada que ver lo que ella hace con la agenda que le importa a la gente. Ese fue el punto más bajo de la antigua política. O sea, el modelo que perdió las elecciones el año pasado. Se trata de un sistema agotado porque la gente tiene los huevos llenos. Hoy estamos otra vez discutiendo cosas que a nadie le importa”

Finalmente, Casielles puso en duda cuál es el plan real de Bullrich con el caso policial que estremece especialmente a la provincia de Corrientes.

Decime como me vas a solucionar que no me roben, que no haya más chicos como Loan. Si el plan con el nene es estirarla para que desaparezca en el tiempo el problema, eso no va a pasar.

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, con Mauricio Macri Laura Alonso, de relación estrecha con Mauricio Macri, cargó contra Bullrich

Laura Alonso se cobró viejas facturas con Patricia Bullrich

También en la señal Laca Stream, la ex diputada nacional del Pro Laura Alonso atacó a la responsable de la seguridad en la Argentina.

"Su decisión de aceptar un cargo tan importante de manera inorgánica, no institucional, no fue la correcta. Con ella tengo una relación de muchos años, trabajamos en la campaña todo el año pasado y me pareció que su decisión de aceptar un cargo de ministra de manera inconsulta estuvo mal. A nosotros nos fue muy bien cuando hubo una unidad de criterio, un trabajo en equipo”.

Fue la candidata a presidente por una coalición electoral. Perdimos, salimos terceros y políticamente le dimos nuestro apoyo a la fórmula que creíamos representan mejor el cambio. Pero, no nos entregamos a esa fórmula.

Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anti Corrupción durante la presidencia de Mauricio Macri, agregó:

”La decisión de ella fue personal, yo no la compartí y muchísimos en el Pro tampoco la compartieron. Tenemos un partido nacional donde todos debieron ser escuchados”.

Finalmente, se refirió a la situación de la familia Peña, en 9 de Julio, Corrientes.

“Patricia tiene miles de problemas entre ellos un chico desaparecido hace más de un mes. Cada uno se tiene que ocupar de lo que le corresponde y dejar las discusiones partidarias de lado porque no tienen nada que ver con los problemas de la gente”.