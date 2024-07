Kamala Harris aventaja a Donald Trump en la carrera presidencial en USA: 44% a 42%

Tiene apenas 42 años y es un político y militar de la reserva estadounidense. Antes de asumir el liderazgo del área de Transporte ejerció como alcalde de la ciudad de South Bend en Indiana entre 2012 y 2020.

Participó como parte de la inteligencia táctica de la Armada de USA en la Guerra de Afganistán.

Asumió como funcionario de Joe Biden en 2021 y se convirtió en el primer integrante abiertamente homosexual en formar parte de un gabinete del gobierno de los Estados Unidos.

Los demócratas se reunirán en Chicago del 19 al 22 de agosto para elegir formalmente a la fórmula.

image.png Pete Buttigieg: ¿posible compañero de fórmula de Kamala Harris?

Trump se muestra confiado a pesar de los sondeos desfavorables

El magnate desdeñó que existan modificaciones en el tablero electoral tras la irrupción de Kamala Harris en la lucha por la Casa Blanca:

“Será más fácil vencerla que a Joe Biden”, dijo con suficiencia en diálogo con CNN.

Según informó el New York Times, Harris obtiene mejores resultados entre las mujeres, los votantes más jóvenes y los afro americanos. Por su parte, el ex presidente republicano se hace fuerte en el "interior profundo" de la Unión y entre los mayores de 40 años.