El FDT y JXC miran Gran Hermano por Alfa: Prometen sorpresa

Ahora bien, pese a que el “festejo peronista” no fue tal, eso no impidió que funcionarios del oficialismo celebraran el resultado de la velada. Una de ellas fue la presidenta de la Cámara de Diputados, Carmela Moreau, quien se expresó a través de su cuenta de Twitter.

El comentario de Carmela Moreau tiene sentido, si se lo ve, como un agravio a la identidad ideológica de Alfa. A este siempre se lo pudo ver, en sus redes sociales, en fotos junto a Mauricio Macri o el empresario Cristiano Ratazzi, reconocido seguidor del PRO que hoy vive en Uruguay. Junto al expresidente se fotografió en 2017 en el búnker de Cambiemos. De ahí, también vino el descargo de Alfa. Romina es exdiputada del FDT.

La grieta ideológica salió a la luz, una vez más.

Alfa se fue tan caliente que aparentemente estaría a punto de revelar importantes datos. Una sorpresa.

"Me cuenta que Alfa está furioso y que esta noche en el debate de #GranHermano va con la idea de hacer un fuerte descargo. Además. los de adentro de la casa van a recibir una sorpresa que no esperan! Como saben a mi no me copa spoilear así que no se pierdan la gala de hoy!"

La realidad del festejo en la salida de Walter

Pero las cosas fueron mucho más allá. Ese festejo en realidad era producto de Satsaid reclamando un aumento salarial. Y se dio en los estudios Pampa, instalaciones de Telefe pegadas a la casa de Gran Hermano. Uno de los productores del programa, Marcelo Corazza.

Según Filo News, los trabajadores del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos se movilizarán el miércoles como parte de un "plan de lucha" en reclamo de aumentos al Ministerio de Trabajo.

https://twitter.com/SATSAIDnacional/status/1624099090345734152 El sec. de Relaciones Internacionales, Gerardo González, explicó en una entrevista para Radio Gráfica cuál es la situación actual en la negociación paritaria con ATA y CAPIT, en el marco de la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo. pic.twitter.com/WE5AyQuNGb — SATSAID Nacional (@SATSAIDnacional) February 10, 2023

Al parecer la situación es intolerable, así expresó Pablo Storino, miembro del Consejo Directivo Nacional del Satsaid “ha llegado a un límite en el cual los trabajadores están reclamándonos que esto se revierta, teniendo en cuenta que hemos perdido salario durante el macrismo y también en las últimas paritarias cerramos paritarias por debajo de la inflación.”

