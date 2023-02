JxC: ¿Bomba a favor o bomba en contra?

Antes de que la oposición lanzara su bomba, la Auditoría General de la Nación publicó un informe demoledor sobre el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, en violación de todas las leyes y reglamentaciones. El martes el INDEC dará la cifra oficial de enero; el miércoles, Massa visitará a los afligidos jefes de la CGT, cuyas bases no soportan más mermas en el poder adquisitivo de sus ingresos, y el jueves se reunirá por primera vez la mesa del FdT convocada por Alberto Fernández, como presidente del Partido Justicialista. El ministro de Economía debe congratularse por su cautela, trabajosamente adquirida, que lo llevó a desestimar su candidatura presidencial antes de que la realidad lo hiciera. Así, cualquier milagro sería pura ganancia. (...)".

Nº2: Alfredo Zaiat en Página/12, directamente contra Mauricio Macri como promotor de 'la bomba' (algo que es bueno para Horacio Rodríguez Larreta porque sigue siendo la opción más lógica de la oposición):

"El comunicado de la mesa política de Juntos por el Cambio sobre la supuesta bomba de deuda en pesos que dejaría el gobierno de Alberto Fernández merece el análisis económico-financiero y político, pero especialmente identificar cuál es el objetivo perseguido con el brulote. Mauricio Macri lo avaló y lo impulsó.

El propósito es provocar el caos financiero antes de la asunción de un nuevo gobierno, que con marcada suficiencia la principal fuerza política de oposición ya lo considera suyo, para aplicar una serie de medidas profundamente regresivas en términos económicos, sociales y laborales, que en condiciones normales tendrían muchísima resistencia y que, en cambio, una sociedad en estado de shock las aceptaría.

Existen antecedentes de esta estrategia expuesta a cielo abierto por la alianza macrista-radical: la intervención desestabilizadora de Domingo Cavallo en Washington, en 1988, cuando instó a que el Banco Mundial no realizara el desembolso comprometido al gobierno de Raúl Alfonsín. Esa movida tuvo éxito y, en una economía frágil y escasas reservas en el Banco Central, precipitó una fuerte devaluación el 6 de febrero de 1989, puntapié inicial del proceso de hiperinflación, crisis política, adelantamiento de las elecciones presidenciales y posterior triunfo de Carlos Saúl Menem.

El economista radical e historiador Pablo Gerchunoff lo recordó en su cuenta de Twitter: "No entiendo cómo radicales que vivieron la campaña de Menem y Cavallo en 1988 y 1989 terminaron firmando el comunicado "bombástico" de la mesa política de JxC…". (...)".

bomba de la deuda.jpg Pablo Gerchunoff: "No entiendo cómo radicales que vivieron la campaña de Menem y Cavallo en 1988 y 1989 terminaron firmando el comunicado "bombástico" de la mesa política de JxC…"

Nº3: Claudio Scaletta en El Destape Web (quien no explica por qué la economía no tiene moneda. No es un acto mágico, es la inflación):

"(...) Existe un punto cierto, la economía local tiene un problema: no tiene moneda. El peso no cumple una de sus funciones principales, que es la de ser reserva de valor. Claramente esto se debe a “décadas” de alta inflación, un problema que llevará mucho tiempo y perseverancia macroeconómica resolver. Dado este contexto, colocar deuda en moneda propia supone elevadas tasas de interés “nominales”.

Sin embargo, así como no deben confundirse pesos con dólares, tampoco deben confundirse tasas nominales con tasas reales. Las tasas reales de la deuda en pesos están lejos de ser explosivas como señalo el vergonzoso comunicado opositor. Incluso las tasas reales son en buena parte negativas. Según reseñó un breve informe de la consultora PxQ, “el 14% del total de la deuda del Tesoro + BCRA no paga intereses, el 37% está emitida a tasa fija y el 49% a tasa variable. Asumiendo una inflación en el orden del 100%, la tasa real ponderada del Tesoro es de 0,67% anual, y la del conjunto Tesoro más BCRA de 5,8% negativo”. De explosivas, nada. Adicionalmente el volumen de la deuda, como se comprueba en la profusión de ofertas de las últimas licitaciones, no es percibida por los agentes como impagable.

La conclusión preliminar es que si el Estado no se autofinancia debe colocar deuda y la mejor forma de hacerlo es en moneda propia. En la actual coyuntura, además, se ve compelido a hacerlo de esta manera, es decir evitando al máximo que el BCRA financie al Tesoro, para limitar las presiones sobre el tipo de cambio dado el exiguo nivel de reservas.

Es decir, para evitar que el excedente de pesos vaya a dólares. Lo que intentaron los economistas opositores preanunciando que, en caso de ser gobierno, desconocerán estas colocaciones, cuyas tasas y montos se mantienen absolutamente razonables, fue provocar una corrida cambiaria y una crisis que debilite al gobierno y de lugar a un ajuste de proporciones, es decir que el ajuste que planean como inicio de un plan de gobierno sea hecho por el mercado bajo el actual gobierno.

El detalle es que buena parte de los tenedores de la deuda interna son los integrantes del poder económico local. Y no sólo del “poder”, sino la mayoría de las empresas, que, dada la alta inflación, colocan sus excedentes en el sistema financiero. El irresponsable comunicado del pasado lunes, no sólo fue un malintencionado dislate teórico, sino que expresó también una ruptura con sus representados. El problema de fondo es que la actual fragilidad financiera permite predecir que la oposición persistirá con la metodología."

