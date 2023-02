Vidal cruzó a Aníbal Fernández, y él replicó: "Hay que tener cara"

Al igual que la ex gobernadora, acompañó su mensaje con una imagen de datos oficiales sobre la cantidad de efectivos de Fuerzas Federales enviados a Rosario, y otros datos de delitos y procedimientos realizados.

https://twitter.com/FernandezAnibal/status/1624100997214744582 Hay que tener cara para opinar, después de la catástrofe que dejara en la provincia de Buenos Aires, que le significara el repudio de todo un pueblo y tener que salir corriendo a esconderse en la CABA @mariuvidal pic.twitter.com/BxvctyN499 — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) February 10, 2023

https://twitter.com/mariuvidal/status/1624075261087023104 ROSARIO



Ayer @FernandezAnibal dijo que los resultados de la inversión en seguridad “están a la vista”.



Comparto algunas noticias de hoy y coincido: los resultados están a la vista. pic.twitter.com/JPpxUpsAvJ — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) February 10, 2023

La pelea Aníbal-Perotti

Esta mañana, Aníbal Fernández había cuestionado duramente al gobernador santafesino Omar Perotti, con quien viene manteniendo cruces en los últimos días por el reclamo de más ayuda de Nación por parte del mandatario provincial.

"El problema lo tiene él, entonces que lo resuelva con su policía y nosotros lo ayudamos de la mejor manera", planteó Fernández, quien además acusó a Perotti de no entender de seguridad.

"El Gobernador no entiende de seguridad, que opine que no alcanza es casi es una burla. No lo entiende, es su provincia y su policía", afirmó, en referencia a la ayuda enviada por el Gobierno nacional.

Los cruces entre Aníbal y Perotti comenzaron el pasado miércoles, luego de que el gobernador pidiera la renuncia de su ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, y reclamara más ayuda a Nación para combatir la violencia de los grupos narcos en la provincia.

"Asombran las declaraciones de Perotti. El gobierno Nacional no ha dejado de invertir fondos nacionales para ayudar a resolver el problema de la ciudad de Rosario que lleva 20 años", dijo ayer el ministro de Seguridad.

“No tener conocimiento de lo que sucede es delicado. Hace 20 años que tienen complicaciones”, lanzó Aníbal.

Luego, Perotti salió a responderle y lo acusó: "sigue sin entender la realidad de Rosario y la particularidad que vive la provincia desde hace muchísimos años".

"La distancia no les permite ver la magnitud de lo que está pasando en el territorio argentino", disparó el santafesino sobre Aníbal Fernández.

Y ratificó su disconformidad con la cantidad de agentes de las fuerzas federales que están disponibles, entre otros problemas. "Si esa es toda la ayuda que puede dar, no cabe duda, hay que decirle que no alcanza", replicó.

