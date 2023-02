Aníbal Fernández reveló que Omar Perotti le envió un mensaje en el que cuestionó el número de efectivos enviados por Nación, luego de la publicación que computaba con detalle el personal de las fuerzas.

"Qué sabe, yo tengo personas que de cívil y no tengo por qué explicar porque el secreto de sumario me lo permite. ¿Qué tengo que explicar para que el se quede contento?, eso no lo voy a hacer", subrayó.

Asimismo, desarrolló: "Hace su análisis, a mi mandó un mensaje diciendo que hay una cantidad determinada de efectivos y que los formemos y los contemos. No tengo tiempo para perder. No es un partido de fútbol que deben ir once, acá es tan delicado como la inteligencia criminal. Un trabajo de todos los días, de seguimiento".

Los cruces entre Aníbal Fernández y Omar Perotti comenzaron el pasado miércoles, luego de que el gobernador pidiera la renuncia de su ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, y reclamara más ayuda a Nación para combatir la violencia de los grupos narcos en la provincia.

"Asombran las declaraciones de Perotti. El gobierno Nacional no ha dejado de invertir fondos nacionales para ayudar a resolver el problema de la ciudad de Rosario que lleva 20 años", dijo ayer el ministro de Seguridad.

“No tener conocimiento de lo que sucede es delicado. Hace 20 años que tienen complicaciones”, lanzó Aníbal en tono de crítica al santafesino.

Luego, Perotti salió a responderle y lo acusó: "sigue sin entender la realidad de Rosario y la particularidad que vive la provincia desde hace muchísimos años".

"La distancia no les permite ver la magnitud de lo que está pasando en el territorio argentino", disparó el santafesino sobre Aníbal Fernández.

Y ratificó su disconformidad con la cantidad de agentes de las fuerzas federales que están disponibles, entre otros problemas. "Si esa es toda la ayuda que puede dar, no cabe duda, hay que decirle que no alcanza", replicó.

