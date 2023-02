"Primero se hablaba de guita de la política, no apareció esa guita de la política. Después se hablaba que él venía con dos palos verdes, no sé de dónde, para poner en el canal. Hablaron con los productores del canal del desembarco de Marcelo Tinelli y todo. Pero ahora parece que le llegaron los verdaderos números y dicen 'No tenemos guita, no podemos hacer nada'", sostuvo.

image.png Daniel Vila, José Luis Manzano y Claudio Belocopitt son de los accionistas más importantes del Grupo América.

"Están ahora en ese tira y afloje para ver si finalmente desembarca o no Tinelli en América, porque muchas más alternativas no tiene Tinelli hoy (..) Le queda América nada más", analizó Rial, explicando que el deseo del mítico conductor es seguir en la televisión abierta, pero que los demás canales son opciones prácticamente descartadas.

SI bien la idea de la llegada de Tinelli aún está sobre la mesa, el dilema es interno y se debe a la mala fama que tiene el empresario de medios tener pésimos manejos administrativos. En esta línea, el socio del Grupo América, Claudio Belocopitt, no estaría convencido con su arribo.

Rial agregó: "No sé si no lo quiere a Marcelo Tinelli o sabe que ese puede ser el principio de la debacle total, porque Marcelo es un tipo muy pesado. No es barato y además trae una carga de decir '¿Le tenemos que dar presupuesto porque si no, ¿qué hacemos con eso?'". En la vereda de enfrente, el accionista José Luis Manzano habría ofrecido poner él el dinero.

Si bien el interés de la audiencia se basa en si Tinelli volverá o no a hacer televisión, puertas adentro de América TV lo único que resulta relevante es su desembarco como ejecutivo del canal, que necesita desesperadamente un gerente que se encargue de los contenidos. Sin embargo, sus números en rojo complican las negociaciones.

--------

Más contenido en Urgente24:

Santiago Cúneo disparó contra el Gobierno: "Con Fernando y Lucio Dupuy taparon todo"

Delta largó la venta para ir a famoso destino desde Ezeiza

Plazos fijos: Así quedan después del aumento del dólar blue

Resistencia a antimicrobianos: Por qué será "la próxima pandemia"

Entre Larreta vs. Bullrich, gana Javier Milei vs. Majul (¿?)

Pesca ilegal: Sindicatos piden atender a la "armada" china