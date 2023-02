"Una sociedad normal no discute estos casos de la manera vehemente y vasta y populosa en que se llenaron los medios de comunicación, salvo que haya una intención de que un abogado sea más importante que la realidad argentina, porque ese abogado mediáticamente está tapando otras realidades", agregó.

image.png La figura del abogado de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando, tomó una absoluta centralidad en los medios

Cúneo también aportó el dato de que el juicio por el crimen del joven de 18 años superó en horas de televisión al Juicio a las Juntas y al de la Causa Vialidad contra la Vicepresidenta. Respecto a esto, indicó:

Evidentemente farandulizar los juicios era parte de una estrategia comunicacional fundamentalmente del Gobierno de distracción. El Gobierno necesitaba show, el show se montó sobre los muertos Evidentemente farandulizar los juicios era parte de una estrategia comunicacional fundamentalmente del Gobierno de distracción. El Gobierno necesitaba show, el show se montó sobre los muertos

Y continuó: "Con lo cual, argentino promedio boludo es casi sistematizado el tema de darle presencia mediática a estos temas y que de repente Fernando Burlando ocupe la centralidad comunicacional a partir de una posición correcta, pero un disparate social que es '¿Y a mí qué carajo me importa lo que opina Fernando Burlando?'".

"En la búsqueda de ocupación de minutos de aire de radio, televisión y prensa escrita se transformó a un personaje secundario que es un abogado de la familia acusadora en un personaje central de una Argentina con problemas muy graves", analizó Cúneo sobre Burlando.

"Igual son condenados, esté o no está la televisión. No pasa por las horas de televisión la condena perpetua, sino por la justicia de un tribunal que encuentra culpables a estos asesinos criminales. O en el caso del homicidio del pibe Dupuy, a esas dos yeguas, reventadas, lesbianas hijas de puta asesinas que no necesitan televisión para ser condenadas", concluyó, fiel a su estilo.

