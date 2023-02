"Las hago m...": Cúneo exigió pena de muerte por Lucio Dupuy

image.png Las asesinas fueron encontradas culpables, aunque a Espósito Valenti (la madre de Lucio) la absolvieron del delito de abuso sexual.

Por otro lado, Cúneo destacó la poca cobertura que tuvieron los últimos alegatos del juicio por el caso de Lucio y especuló con lo diferente que hubiese sido el tratamiento mediático si los asesinos del nene de cinco años fueran hombres:

Estaríamos escuchando a todas estas ratas inmundas, aborteras hijas de putas, asesinas de chicos, como estas dos ratas inmundas, llenando horas de televisión y medios, empujadas por el Gobierno

"Pero claro, como son dos conchas arrastradas, sucias, mugrientas, malparidas, el turno es de los asesinos rugbiers. Entonces se llenan horas de televisión con el caso de esos hijos de puta, tapando lo más posible a estos dos engendros, mal paridas, estas dos mierdas mal cagadas, que torturaron y mataron a un pobre bebé", agregó.

Fue en este punto que volvió a realizar su pedido de instaurar la pena máxima en la Argentina:

El Estado debería a empezar a habilitar la pena de muerte para casos como este. La traición a la patria, la violación, al tortura seguida de muerte, la vejación de menores, son un costo que debemos pagar como seres humanos frente a nuestra propia ser religiosa y saber que esos delitos no tienen perdón de Dios ni de los hombres El Estado debería a empezar a habilitar la pena de muerte para casos como este. La traición a la patria, la violación, al tortura seguida de muerte, la vejación de menores, son un costo que debemos pagar como seres humanos frente a nuestra propia ser religiosa y saber que esos delitos no tienen perdón de Dios ni de los hombres

"Entre los hombres no puede habitar basura y escoria de este tipo, que deben ser ejecutados. No existe ninguna posibilidad de perdón, ni redención ni recuperación de estas almas podridas y putrefactas, luciferinas y satánicas. Con lo cual pido a Dios el perdón necesario, pero me banco lo que digo. Las hago mierda y si quieren un verdugo voy yo", concluyó el conductor.

