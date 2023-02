María Laura Santillán contra El Trece: "No contaron nada"

En este contexto, Castillo indicó que le solicitó al Juez que desde la producción entregaran los crudos de las filmaciones. Sin embargo, aún no aportaron esa prueba, bajo el argumento que la presunta víctima no precisó fechas ni días.

https://twitter.com/AmericaTV/status/1623465364708290561 #Exclusivo | Flor Moyano en primera persona



"Miro el programa sola, en mi cabeza hay un bloqueo muy grande".



"No se dan una idea lo mal que la pasa una víctima de abuso".#LAM en América @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/SoOKSzLTY9 — América TV (@AmericaTV) February 8, 2023

"Yo lo que le planteo a la Justicia es que no podemos dejar la prueba que puede llegar a incriminar a una productora y a un canal de televisión, como es canal Trece, no podemos dejar que ellos manipulen esa prueba", dijo el abogado de la joven, quien agregó que, si bien hay testigos del hecho, aún no han declarado puesto que tienen contrato con la productora.

Por otro lado, Castillo reveló que, una vez que Martino fue expulsado del certamen, los productores le prometieron a Moyano estar a su disposición. Ante esto, ella les solicitó que, a la hora de editar los programas, "mostraran la verdad y no la hicieran quedar como una mentirosa". Sin embargo, ninguna de las situaciones que ella vivió se mostraron aún.

"Me parecería dramático y vergonzoso que podrían llegar a desaparecer esos crudos", manifestó el abogado cuando la conductora le consultó por esa posibilidad.

"Que quede claro. Ellos lo están editando para que no se vea. Está todo grabado, porque se graba, es un reality. Lo están editando para que no se vea y no están entregando el material a la Justicia", cerró Santillán.

