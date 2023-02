Ya hay internas en América TV y último intento de El Trece

A raíz de esto, Calabró indicó: "Esto ha generado una suerte de, no quiero decir de grieta, pero de posiciones diversas entre los accionistas. Hay algunos más fans de Tinelli y otros menos fans de Tinelli".

image.png Tinelli ha estado lanzando guiños para América TV a través de su Instagram.

La panelista desarrolló esta cuestión:

Yo diría que hay una posición a favor, otra más bien en contra o escéptica y una presidente porque es amigo de Marcelo pero a su vez sabe que comprar Marcelo es comprarse un problema. Las dudas de un sector de los accionistas tienen que ver con que hay gente que ha puesto mucha guita hasta acá y no quiere seguir poniéndola

Sucede que la mala fama de Tinelli por pésimos manejos a la hora de administrar y las bajas métricas que ha obtenido en los últimos años generaron dudas entre los decisores del conglomerado de medios, que son conscientes de que su situación financiera es sumamente complicada.

Por otro lado, esta la cuestión de que, con la incorporación de Tinelli a la gerencia de programación, se sumaría a Fernanda Merdini, Verónica Cerbán y José Núñez, equipo que muy probablemente ya tenga una grilla en mente para el 2023.

"El triunvirato armó una programación que no sé qué harán con ella si desembarca Tinelli y viene con sus ideas. Eso termina mal", auguró Calabró.

image.png Tinelli junto a Adrián Suar, el gerente de programación de El Trece.

Sin embargo, la cosa no queda allí. Calabró también aportó un a su columna de este jueves (2/2) un rumor que indica que, en las últimas horas, un ejecutivo de El Trece se contactó con Tinelli. Sucede que el canal de Constitución tiene su grilla libre en la segunda parte del año, puesto que la tercera temporada de El Hotel de los Famosos ya está descartada.

El Trece no es que lo quiera a Marcelo ni se desvivan por tenerlo, a la vista de los resultados de audiencia y comerciales. Pero tenerlo enfrente, ojo. Más en un momento donde El Trece está haciendo un promedio de apertura-cierre de 4 puntos y América está haciendo 2, junto con El Nueve. Entonces ya la distancia entre El Trece y América y El Nueve no es inalcanzable, irremontable

Pese a esto, la panelista se mostró escéptica, al igual que el conductor de el ciclo, Jorge Lanata. "Creo que se firma la semana que viene", concluyó la periodista, confiando en la información que le compartió uno de los decisores de América TV.

