No solo aumenta la carne: ¿A cuánto se va el kilo de pan?

Con el incremento de precios anunciado, el precio sugerido del kilo de pan rondará desde el lunes entre los 460 y 480 pesos.

Algunos de los centros de panaderos que adoptaron la medida, además del mencionado de Merlo, son los de Quilmes, Florencio Varela, Moreno, General Rodríguez, Marcos Paz, Las Heras, Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate, entre otros.

Fideicomiso fallido

En declaraciones este jueves (2/2) a la radio AM 750, Pinto explicó que desde octubre no había subas de precios en el sector panadero: "Vino aumentando todo. Llega un momento en el que no lo podemos sostener más. Lo venimos sosteniendo agarrados de los pelos”.

“La verdad es que vemos la situación del país, que lamentablemente nadie se pone en la piel del vecino, y dijimos que los panaderos íbamos a tratar de sostenerlo”, dijo.

Y se quejó porque “el fideicomiso del trigo funciona a medias. Antes eran 8 molinos que habían entrado. Hoy quedó solo uno, que tarda entre 20 y 50 días para entregar. No alcanza con la distribución y producción. Quedó en la nada”.

