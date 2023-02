Muchachos, calavera no chilla: Choque en Lago Escondido

Obvio choque en Lago Escondido (Provincia de Río Negro). La izquierda fue a buscar una represión para lograr repercusión en los medios, obvio. Un concepto del lunfardo es "Calavera No Chilla", o sea que quien busca y encuentra, no puede protestar. Ridículo el diario 'Río Negro', de General Roca, que ya no es el que dirigía Julio Rajneri sino una publicación de contenido raro cuyo editor general es Federico Aringoli: