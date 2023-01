De la mano de América TV, Tinelli volvería con ShowMatch

image.png Más allá de las intenciones de Tinelli, LaFlia atraviesa un momento muy complicado en cuanto a sus números.

Por lo pronto, Tinelli eligió ser cauto y no dio mayores precisiones, pero sí elogió al canal cuando al ser consultado. "Nunca se puede decir que no a nada. América es uno de los mejores canales de Argentina, sin ninguna duda. Hay grandes profesionales, conductores, programas. Los dueños son muy amigos, así que veremos, no sé", sostuvo.

Más allá de las pretensiones que pueda tener el empresario, quien se mantiene reacio a abandonar los medios pese a no lograr consolidarse en el rating, antes que nada debería estar al tanto de la situación financiera de su productora.

Sucede que, desde LaFlia, los trabajadores de la firma vienen reclamando la demora en el pago de los sueldos o que sólo se les abona la mitad, una maniobra que desde hace tiempo Tinelli viene repitiendo. En este contexto cuesta imaginar cómo el conductor se las arreglarará para volver a producir contenidos que le aseguren seguir ligado a un ambiente que ya lo expulsó hace tiempo.

