La confesión de Fernando Dente que puso en duda su continuidad en América TV

Y posteriormente destacó: "Por suerte el cierre fue hermoso". Sin embargo, aprovechó la ocasión para revelar: "Es un formato que necesita un aire. No sé si volvería a hacer el mismo programa". Fue en ese entonces que su colega indagó: "¿Ya lo das como un ciclo cerrado?". A lo que explicó: "Hoy me decís y no le veo como mucho más para sacarle de lo que hicimos ya".