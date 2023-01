La diva que abandonó a Hughes, conquistó Hollywood y se enfrentó a su propio hijo

Sus primeros éxitos llegaron a las órdenes de Luigi Zampa, con cintas como "Campane a martello" (1949). En 1952 protagonizó junto al divo francés Gérard Philipe "Fanfán La Tulipe", del realizador francés Christian-Jaque, una película premiada en Cannes y en Berlín, lo que le dio gran visibilidad en el continente.

Fue el comienzo de una trayectoria en la que, con su mirada profunda y su exuberante busto, interpretó más de 60 películas, además de otras tantas piezas teatrales o papeles en series televisivas.

Todos los directores de los años 1950 la querían, pero fue Luigi Comencini quién la impulsó a su máximo esplendor en "Pane, amore e fantasia" (1953), con la que ganó su primer premio, el "Nastro d'Argento", gracias a un recordado papel junto a Vittorio de Sica.

En aquella época trabajó en grandes producciones internacionales, como "Beat the Devil" (1953), con Humphrey Bogart; "Trapeze" (1956), con Tony Curtis, o "Notre-Dame de Paris" (1956), junto a un Anthony Quinn jorobado.

TRAPEZE (1956) film highlights - Gina Lollobrigida, Tony Curtis +

Quizá una de sus trabajos más emblemáticos sea la producción de título premonitorio "La donna più bella del mondo" (1956), junto a Vittorio Gassman, en la que incluso cantó fragmentos de la "Tosca" de Giacomo Puccini.

Asentada como uno de los grandes iconos de la "italianidad", Lollobrigida fue poco a poco separándose del mundo del cine, en el que conquistó numerosos galardones, a excepción del Óscar.

El enfrentamiento con su hijo

Los últimos años de Gina Lollobrigida no fueron un camino de rosas. No pudo disfrutar libremente de la enorme fortuna que acumuló durante su exitosa carrera cinematrográfica. Tampoco estuvo arropada en esta última etapa de su vida. Se casó en 1949 con el médico esloveno Milko Skofic. Fruto de ese matrimonio, nació su único hijo, que heredó el nombre de su padre. Fue precisamente él y su nieto Dimitri quienes le hicieron la vida imposible a su madre estos últimos años.

"No tengo intención de reconectarme con mi hijo y mi nieto. Lo he intentado varias veces y siempre me engañan. Sufrí mucho por esto y mi salud se resintió. Ahora he decidido seguir adelante y quiero pensar en el futuro", aseguró en una entrevista en 2017 para el semanario italiano Chi. Por aquel entonces, todavía era Gina Lollobrigida quien tenía el control de su dinero y su patrimonio.

A finales de 2019 la justicia italiana le asignó un tutor para que administrara su fortuna, una iniciativa de su hijo y su nieto, que denunciaron al joven asistente de la actriz, Andrea Piazzolla, de 32 años, por tratar de embaucarla y malgastar su dinero. Al año siguiente, un juez autorizó a su gestor para poner bajo custodia en un almacén todo tipo de bienes y objetos de valor pertenecientes a la actriz, entre los que se encontraban joyas, premios y obras de arte. Una decisión que se tomó para "proteger el patrimonio de Lollobrigida". No era la primera vez que su hijo intentaba que la intérprete perdiera el control sobre su patrimonio, pero en 2014 el juez le dio la razón a ella.

gina-hijo.jpg Junto a su hijo Andrea Milko Skofic, con quien disputó su fortuna.

"Han decidido dejarme morir de manera innoble, como no se haría ni siquiera con los delincuentes. En un país civilizado no es tolerable que se produzcan abusos tan graves e injustos", aseguró indignada tras la decisión. A pesar de que la actriz presentó un recurso, los jueces del Tribunal de Ape6lación de Roma lo rechazaron basándose en un informe médico-legal. En él se señalaba que Lollobrigida estaba "aparentemente muy lúcida" en su día a día, sin embargo, en las cuestiones referidas a sus cuentas y bienes estaba "totalmente confusa".

Según la propia Gina Lollobrigida, su hijo Andrea Milko Skofic denunció a Andrea Piazzolla porque tenía miedo de que el joven asistente se quedara con su herencia. Según las propias palabras de la actriz italiana en una entrevista para la revista Vanity Fair, Piazzolla era "muy honesto e inteligente, la mejor persona que he conocido en mi vida".

