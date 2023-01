Tensión en JxC: UCR y una denuncia interna por machismo

En ese orden, el jefe de Gobierno porteño pretendía encontrarse con Prunotto para volver a acercarla a las bases. Pero en el radicalismo parecieron ver fantasmas y evitaron el encuentro.

Llaryora Prunotto 2.jpg La UCR, enojada con Myrian Prunotto.

Las sombras percibidas por los radicales se corresponden con el reciente encuentro entre Llaryora y Mauricio Macri. Para los integrantes de la UCR, el coqueteo del PRO con el oficialismo cordobés parece interminable, a punto tal que desató una especie de paranoia radical.

“Fue intencional. Hay una costumbre de la gente de mi partido en ese sentido. Es un acto de machismo: si no hacés lo que ellos digitan, empiezan los problemas”, dijo la funcionaria a Radio Pulxo. Además, aseguró que hay un arco de dirigentes radicales quedados en el tiempo.

“Los hombres no te escuchan en la UCR. Hay gente grande y no se han aggiornado. A los otros dirigentes no les dicen nada y a mí me matan”, disparó. Con todo ello en consideración, no sería descabellado que, en parte del radicalismo, hayan iniciado un operativo de “aislamiento” alrededor de Prunotto.

Para Juntos por el Cambio, el hecho de que haya intendentes dispuestos a pasarse a la vereda de enfrente supone un peligro de fuga de votos muy importante. Algo que cortaría en seco las posibilidades de ganar la gobernación.

“Nos avisaron 15 minutos antes del evento. Horacio aún estaba en vuelo a Córdoba cuando nos cambiaron los planes. No estoy molesta con él, seguro que está mal asesorado por alguien que no quería una foto entre él y yo”, denunció. así, exhibió una importante fisura entre los correligionarios radicales.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1614797157189419009 Aprender a escuchar. Escuchar para aprender. Gracias a los vecinos de Córdoba por dedicar su tiempo para compartir conmigo sus preocupaciones, sus miedos pero sobre todo el país que sueñan. Tenemos mucho en común que podemos construir juntos. Se puede. pic.twitter.com/PvakUvq21o — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) January 16, 2023

Por otra parte, el “segundo” enojado fue el propio Horacio Rodríguez Larreta. Al dirigente porteño no le gustó que los locales usaran su presencia a modo de “premio/castigo”.

Como figura aspirante a una presidencia, el jefe de Gobierno considera que eventos como ese son contraproducentes. Más aún teniendo en cuenta la tendencia aperturista de Juntos por el Cambio que plantea imprimir.

