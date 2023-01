Gabriela Cerruti no pudo correr a Trebucq: ¡La ridiculizó!

image.png Trebucq fue fulminante.

De esta manera, Cerruti se dispuso a "contestarle" a Trebucq, responsabilizándolo por un tuit que no fue de su autoría. Y por supuesto que el periodista se lo hizo saber, de un modo más que filoso, puesto que no sólo él ha indicado en más de una ocasión que ninguna de esas cuentas le pertenece, sino que además en el propio perfil de El Pelado de A24 indica que se trata de una parodia no oficial.

Ahora bien, es necesario destacar que el accionar de Cerruti no fue casual. Al igual que varios funcionarios del oficialismo y medios partidarios, la portavoz se unió a la campaña que está buscando desacreditar a toda costa a Trebucq, que desde que comenzó con su nuevo ciclo, La cruel verdad, ha lanzado críticas muy duras y revelado informes que dejan muy mal parada a la gestión de Alberto Fernández.

