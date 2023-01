Esteban Trebucq vs. progres/FdT en A24 (llueven operetas K)

¡EN TU CARA PELADO! Santoro fue de visitante a A24 y le pintó la cara al pelado Trebucq

Al repudio contra Trebucq también se sumó el Frente Nacional por la Salud de las personas con VIH, quien acusó al periodista por sus "dichos transodiantes e irresponsables" y su "gran ignorancia" al momento de hablar sobre la compra de los geles, además de considerar que actuó de mala fe. Sobre este hecho se hizo eco el portal bonaerense Infocielo.

Pero las operaciones no quedaron allí. Lo propio hizo el sitio Diario Registrado, propiedad del Grupo Indalo, el cual publicó dos notas sobre el ex Crónica TV. La primera cuestionó una reflexión de Trebucq sobre el lenguaje inclusivo, al cual consideró "exclusivo para las mayorías". En una publicación de tan sólo dos párrafos, el portal se despachó contra el conductor y lo acusó de subirse al "discurso antipolítica y antiderechos".

La segunda publicación del diario fundado por Diego Gvirtz fue directamente lamentable. Apuntó contra Trebucq por, supuestamente anunciar en su Twitter la anulación del juicio de la actriz Thelma Fardín contra Juan Darthés por abuso sexual, lo cual no es cierto. Sucede que eso no fue dicho por el conductor de La Cruel Verdad, sino por una de las tantas cuentas homenaje que tiene en la red social del pajarito, algo que Diario Registrado siquiera se molestó en chequear.

https://twitter.com/trebuqueroA24/status/1611010178303787008 Anularon el juicio de Thelma Fardin contra Juan Darthés. Levantá la mano si nunca le creíste a Fardin y debería pagarle todo el daño que le hizo a Darthés pic.twitter.com/UUzMyT2vi8 — El Pelado de A 24 (@trebuqueroA24) January 5, 2023

Por último, también cabe mencionar el canal ultra sensacionalista de YouTube, Revolución Popular, el cual se caracteriza por subir videos editados y muchas veces sacados de contexto y con títulos tendenciosos. Dicho medio ya le dedicó dos videos a Trebucq, indicando que sus invitados pertenecientes al Frente de Todos, los diputados Leandro Santoro y Eduardo Valdés, habían dejado sin argumentos al periodista.

Como se mencionó anteriormente, las métricas no han sido del todo favorables para La Cruel Verdad, promediando alrededor de una unidad en el rating. Sin embargo, no se puede negar el impacto que ha generado el contenido de Trebucq, no sólo por lograr marcar la agenda, sino también por la saña con la que, desde el oficialismo, procuran desprestigiarlo.

