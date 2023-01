Periodista A24 decidió criopreservar óvulos: De qué se trata

En la charla con Novaresio en el podcast de Infobae “Un gorila que conoce más del derecho de ser madre”, la periodista de 37 años del programa "Para que sepas" precisó que tomó la decisión de forma individual e incluso sin contarle a su familia al principio.

“Estando soltera, sin empujar a ninguna pareja a que me tenga que acompañar, tampoco quería trasladarle una preocupación a mis papás. Creo que hay decisiones que no tienen que estar condicionadas por nada, de poder conectarse con una y elegir si está dentro de las posibilidades”, relató.

De acuerdo al centro de medicina reproductiva por el que optó Pagano, llamado Procrearte: “los tratamientos de preservación de la fertilidad son aquellos en los que el fin, como en las demás terapias reproductivas, es conseguir un embarazo, pero no de forma inmediata sino aplazado en el tiempo. Esta decisión se puede tomar por diversas circunstancias, ya sean médicas como previo a una quimioterapia por patología oncológica o autoinmune o bien por un tema meramente social”.

Al respecto, la periodista considera que el procedimiento debería estar disponible para todas las mujeres, “no me parece que esta opción sea solo para aquellas que tengan la posibilidad de pagárselo, teniendo presente las dificultades económicas de Argentina y pensando que muchos de estos tratamientos están cotizados en dólares porque la medicación hormonal en su mayoría es importada”.

Sin embargo, recomendó que “para las que tengan posibilidad de ahorro, deberían saber y tener esta información, para después decidir si vale la pena invertirlo en la criopreservación”.

¿Cómo es la técnica de criopreservación de óvulos?

La congelación de óvulos tiene tres pasos principales: la estimulación de los ovarios, la recolección de óvulos y la congelación. En el primero, la persona toma hormonas sintéticas para estimular los ovarios a fin de que produzcan múltiples óvulos, en lugar de uno solo como sucede normalmente todos los meses.

A continuación, se hacen análisis de sangre para medir la respuesta a los medicamentos y cuando los folículos están listos para la recolección de ovocitos, generalmente a los 10-14 días, se coloca una inyección para ayudar a madurar los óvulos.

En segundo lugar, la obtención de óvulos se realiza bajo sedación y, en general, se inserta una sonda en la vagina para identificar los folículos. Luego se utiliza un dispositivo para extraerlos.

Se considera que cuantos más óvulos se extraigan, mejores serán las oportunidades para un nacimiento futuro.

Al respecto, Pagano contó que “la semana pasada me llegaron oficialmente los resultados, y me informaron que fue una criopreservación exitosa. Fue un alto nivel en cuanto al número, porque todo indica que voy a tener 16 intentos para una posible maternidad”.

A partir de este momento, la mujer puede experimentar calambres, sensación de inflamación o presión porque los ovarios seguirán agrandados.

Por ejemplo, la conductora Estefi Berardi también contó en agosto pasado que estaba realizando el método de criopreservación de óvulos y relató que “en el momento de la intervención te sedan, no podes manejar, tenés que ir acompañada, pero dura 15 minutos y después sentís como si fuera un dolor premenstrual”.

Finalmente, al momento de la extracción, los óvulos sin fecundar se congelan a temperaturas bajo cero para detener toda actividad biológica y conservarlos para uso futuro.

“Esto fue traerme paz a mí misma sobre algo que me inquietaba hacía más de un año porque conozco a tantas mamás que luchan con la culpa o las frustraciones, no por haberse apresurado, pero sí quizás por no haber podido calcular un orden individual de vida independiente. Y no se puede controlar todo, pero uno puede proyectar al tener esta herramienta de preservación para extender un plazo biológico y puede traer alivio a muchas chicas”, reflexionó Pagano.

