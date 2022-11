Tinelli quiere competirle a El Trece mientras LaFlia agoniza

"El decisor dijo: 'Hay que ver cuál es proyecto de Marcelo, por ahora estoy preparando varias propuestas, lo de Marcelo me encanta, ojalá'. No me están diciendo que es un delirio, pero tampoco que está cerrado", continuó. Además, la panelista agregó que Tinelli mantuvo reuniones con La Flia para comenzar a desarrollar su próximo programa de aire para el próximo año.

image.png Tienlli concluyó su etapa en El Trece con Canta conmigo ahora.

"Y me pasaron un textual de Tinelli a su equipo de trabajo en estas reuniones: 'Estoy feliz de terminar mi contrato con El Trece'. Alguien que estuvo en la reunión me dice que quiere hacer aire en América, en El Nueve, en Telefe, donde le ofrezcan, pero que quiere hacer aire", concluyó Calabró.

Lo cierto es que, pese a las aspiraciones de Tinelli de continuar ligado a un ambiente que, a todas luces, quiere expulsarlo, está minimizando una cuestión fundamental. Y es que el mal momento de LaFlia, que no es ninguna novedad, parece estar empeorando.

Según trascendidos periodísticos, El Trece habría cortado la cadena de pagos por publicidad a la productora, de modo que no está percibiendo ingresos. Por otro lado, en caso de que Tinelli planee lanzar nuevos productos, LaFlia debería contratar a los mismos empleados que podría despedir a fines de diciembre o buscar nuevos empleados, pero no de manera permanente, sino sólo durante la duración de la producción.

El deseo de Tinelli de permanecer en los medios sumados a sus ya conocidos pésimos manejos empresariales son una combinación que difícilmente pueda encontrar una conclusión favorable tanto para el empresario como para las personas que trabajan para él.

