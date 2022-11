TN se relame: ¿Alfredo Leuco pega el portazo en LN+?

Por las dudas hablé con un decisor de TN. Sí, efectivamente, no sólo llamaron sino que hubo una reunión entre Alfredo Leuco y algún alto jerarca ejecutivo de TN. Existió la reunión y paralelamente no le daban los teléfonos a la gente de LN+ para llamar a Alfredo Leuco para que vaya a firmar su contrato Por las dudas hablé con un decisor de TN. Sí, efectivamente, no sólo llamaron sino que hubo una reunión entre Alfredo Leuco y algún alto jerarca ejecutivo de TN. Existió la reunión y paralelamente no le daban los teléfonos a la gente de LN+ para llamar a Alfredo Leuco para que vaya a firmar su contrato