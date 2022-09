Rating: La Voz y Marcelo Tinelli no bastan y la TV se hunde

Entre los pocos beneficiados de la pandemia está, sin dudas, la televisión abierta argentina, la cual alcanzó números de rating que no lograba desde hacía más de una década. Sin embargo, ya en 2022, esos tiempos de gloria parecen haberse quedado atrás, y los canales de aire vuelven a sufrir por las métricas. Y si bien algunos ciclos aún mantienen un caudal no menor de audiencia, estos no valen su inversión.