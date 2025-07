Anciano recibe salvaje paliza en España: Psicópatas extranjeros y un reto viral

Y de repente, apareció un tercer chico marroquí que vino corriendo hacia mí, dando voces, con los brazos en alto y me dio un estacazo. Solo me agredió ese chico. Creo que los otros lo grabaron con el móvil. Y de repente, apareció un tercer chico marroquí que vino corriendo hacia mí, dando voces, con los brazos en alto y me dio un estacazo. Solo me agredió ese chico. Creo que los otros lo grabaron con el móvil.

image.png El anciano de España que fue brutalmente golpeado | GENTILEZA FOTOMONTAJE

Tras el salvaje ataque, la Guardia Civil inició una investigación para localizar al sospechoso, un presunto ciudadano marroquí: "Mide 1,75 de estatura, tiene entre 30 y 35 años, es de complexión normal, y vestía camiseta oscura de tirantes".

Tras conocerse la noticias en la prensa nacional y la local, los vecinos de Torre Pacheco, en Murcia, han convocado una marcha para el fin de semana, en todas las plazas del país, en protesta contra la inseguridad y para exigir la detención del agresor del anciano.

Sin embargo, no faltan quienes, desde posturas xenófobas, intentan aprovechar esta situación para hacer un llamamiento a la expulsión masiva de inmigrantes, metiendo a todos los extranjeros en la misma bolsa, lo cual no tiene justificación alguna.

