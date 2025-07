Soja y maíz: Boom de DJVE en junio pero sin explosión de exportaciones

No hubo margen. Como explican desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) apenas terminó la rebaja de retenciones, el precio de la soja se desplomó 7,6% en dólares y se paralizó la dinámica comercial. El precio cayó de US$ 275/t a US$ 254/t, mientras que los futuros de julio también se replegaron a US$ 263/t. En pesos, la pizarra aguantó los $315.000/t, pero fue el salto del dólar el que evitó una caída más pronunciada.