Flor de la V arruinada: se conoció la dura verdad de su salida de Intrusos

“Florencia representa todo lo que ellos, en ese canal no quieren. Una mujer trans, que tiene ideas de centroizquierda, progresista, no gusta eso. Sé cual es el trasfondo de esto, no es un hecho artístico, es preparar el terreno para el desembarco de una programación, y tienen todo el derecho del mundo", agregó el conductor. De esta manera da a entender que la salida de Flor de la V es por un tema ideológico.