Sabrina Rojas se hartó de Luciano Castro y despotricó contra su rol de padre

Sabrina Rojas deschavó a Luciano Castro

En otro tramo de la entrevista que Sabrina Rojas brindó para la pantalla de América TV, no negó que haya estado con su expareja luego de la separación. "Mirá yo siempre digo 'es más lo que cayo que lo que cuento'".

"Hay cosas que no tengo ganas de contar, no quiero. Si me importa que las personas que yo quiero que lo sepan, lo supieran", atinó a decir.

Y sumó: "Yo soy muy respuesta de las personas que tienen pareja. Jamás estaría buscando a un tipo que tiene novia ni siquiera siendo mi exmarido pero tengo un exmarido que le gusta ser el centro y el protagonista de todo".

De ese modo deslizó que el actor siguió interesado en su persona a pesar de haber formalizado con su actual novia Griselda Sicialiani al decir que "hace como dos meses" que no se le insinuó. "Decí que yo tengo todo clarísimo pero si yo no lo tuviese claro hasta me lastimaría a mí", expresó.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

La decisión del BCRA y ARCA que complica a más de uno

El video que la China Suárez y Mauro Icardi no querían que se conociera

Informe Especial 2025: Todo lo que tenés que saber sobre la tecnología que viene

Google da miedo: Estrenó una inteligencia artificial que lee emociones

ChatGPT como aliado para generar ingresos: Cuáles son las formas más rápidas