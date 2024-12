Tomás Dente liquidó a Flor de la V tras su despedida: "Hizo mucho daño"

"Ángel te dio laburo en el panel de LAM durante un año entero. Empezaste Intrusos y lo ninguneaste de cabo a rabo durante los tres años. Ninguneaste al programa que te volvió a posicionar y al conductor que fue generoso con vos. ¡Dale, Flor!", recordó.

Cabe recordar que Dente fue quien brindó la primicia del despido de Flor de la V de Intrusos y el regreso de Lussich y Pallares.

Brutal respuesta de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares a Flor de la V: "El medio la detesta"

En la tarde de ayer Flor de la V realizó un duro descargo por su despedida de Intrusos y apuntó contra Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, que la reemplazarán en la conducción. En este marco, la dupla de Socios del Espectáculo recogió el guante y sepultaron a la actriz en la mañana de hoy (martes 10/12).

Pallares comenzó acusando indirectamente a la conductora de fuertes hechos: "Yo no soy ni malo, ni soy mentiroso, nunca dejé a nadie sin trabajo, nunca maltraté a la gente, nunca me creí que era dueño del programa donde trabajaba, nunca maltraté al personal del teatro, nunca hice eso".

"Sólo trabajo hace 20 años, costó mucho llegar al lugar modesto que uno tiene, estamos muy agradecidos de estar en esta casa y estamos muy agradecidos por lo que viene", adelantó respecto a su pase a América TV.

Luego, tomó la posta su compañero y exclamó: "La verdad que nos quieran poner un sayo a nosotros respecto a situaciones donde hemos sido siempre ninguneados por la persona que lloró ayer en televisión y dijo que no nos nombraba porque hemos sido malos con ella".

En todo caso con las opiniones se puede estar a favor o no, después el resto está a la vista... Los maltratos al aire, cómo se ha cagado en compañeros, cómo ha forreado gente, el medio casi en su totalidad la detesta En todo caso con las opiniones se puede estar a favor o no, después el resto está a la vista... Los maltratos al aire, cómo se ha cagado en compañeros, cómo ha forreado gente, el medio casi en su totalidad la detesta

"La verdad no hay que comprobar quién es uno y quién es el otro, pero ponernos a nosotros en un lugar que no nos corresponde simplemente porque esto es un negocio, esto es un laburo, gracias a Dios tenemos ofertas y trabajo", se defendió Lussich, y agregó: "Nosotros somos gente honesta, somos gente de laburo, que hacemos lo que nos gusta y después el espectador decide si nos quiere seguir o no".

"Nosotros nunca buscamos no nombrarte para bajarte el precio, Florencia de la V. Tuve que quedarme encerrado en un hotel de Punta del Este. Tuve que esperar a que pasaras vos (a entrevistar a Susana Giménez) porque vos no te querías juntar conmigo. Yo no hubiera hecho nunca eso. Podría no saludarte pero pedir que vos no pases hasta que yo me vaya, se acabó esa época", cerró Lussich.

