Tras cruce virtual, Intrusos le declaró la guerra a Pablo Duggan

Me parece muy importante defender una industria. No sé cuánta gente sabe que este año se van a filmar dos, tres películas. Cuando la gente de esa industria se queja, los periodistas (dicen): 'Me molestó, qué aburrido el Martín Fierro, meten la política'. No, no meten la política, meten la supervivencia de una inddustria. Cuidan su laburo y además, como dan la cara, tienen el valor de defender a otros también