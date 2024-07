La locutora que denunció a Pablo Duggan fue despedida de Radio 10

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1813361700361343272&partner=&hide_thread=false ANITA MACCARONI denunció a PABLO DUGGAN y la echaron de la radio



La productora había señalado al periodista por maltrato y hostigamiento.



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/w0he3W1rCI — América TV (@AmericaTV) July 16, 2024

En mayo del año pasado la mujer y Duggan estuvieron cara a cara en Radio 10 y allí el conductor ensayó una suerte de disculpa pública, mientras que Maccaroni aseguró que "las asperezas se habían limado".

Sin embargo, algunos días atrás la locutora volvió a arremeter contra el también periodista de C5N:

Se cumplió un año, un mes y tres días de mi exposición de mobbing laboral. Todo sigue igual. Pablo Duggan no cumplió con sus promesas. Es más, me vi afectada en mi salud y sigo con tratamiento. El me decía que le había cagado la carrera, su matrimonio, sus hijos Se cumplió un año, un mes y tres días de mi exposición de mobbing laboral. Todo sigue igual. Pablo Duggan no cumplió con sus promesas. Es más, me vi afectada en mi salud y sigo con tratamiento. El me decía que le había cagado la carrera, su matrimonio, sus hijos

"Me hizo sentir tan culpable que caí en depresión. Porque la manipulación existe y el maltrato también. Pablo hizo un pedido de disculpas ese 4 de mayo del 2023 y nadie más ni siquiera me pregunto cómo seguía. Caí internada una madrugada en el Finochietto", relató Maccaroni.

Rumores de interna en C5N: Otro cruce caliente entre Duggan y Brey

En la velada del 6/6 Pablo Duggan y Mariana Brey volvieron a sacarse chispas durante en vivo en Duro de domar, ciclo nocturno de C5N. Dados los reiterados cruces entre ambos, y teniendo en cuenta el antecedente de la periodista de espectáculos en Argenzuela, los rumores de interna en el programa no demoraron en trascender.

Otra vez Pablo Duggan siendo EXTREMADAMENTE VIOLENTO con su compañer Mariana Brey. CALLÁNDOLA y PISÁNDOLA cada vez que quiere expresar su opinión.



En esta oportunidad, el cruce se originó cuando Duggan intervino en una conversación que Brey y Cynthia García (quienes también suelen cruzarse) sobre el Ministerio de la Mujer, el cual fue cerrado definitivamente por la gestión de Javier Milei.

"Nunca bajó el índice de muerte de mujeres con un ministerio de mujer funcionando", sostuvo la panelista del ciclo. Y recalcó: "No funcionó el Ministerio de la Mujer".

"Es una barbaridad lo que estás diciendo", fue la reacción del conductor, en contraposición a su compañera. "Barbaridad es lo que decís vos todos los días en el programa", retrucó Brey y luego redobló la apuesta: "No me hagas decir cosas que no estoy diciendo, me das vuelta todo. Vos interpretá lo que quieras. Con vos no se puede discutir, me hablás arriba todo el tiempo".

"Escuchá un minuto, discutamos bien. Si funcionaba mal, ponele que funcionaba mal ¿por qué no lo hacés funcionar bien?", indagó el conductor, quien ante la dilación de la contestación de su compañera procedió a chicanearla: "Bueno, listo. No tiene respuesta, ya está".

Ante tal respuesta, la panelista estalló:

Sos un maleducado. Cada vez que voy a hablar, me querés tapar. Me hacés una pregunta y me callás. ¿Así te gusta conducir? Seguí conduciendo así. No se puede discutir con vos Sos un maleducado. Cada vez que voy a hablar, me querés tapar. Me hacés una pregunta y me callás. ¿Así te gusta conducir? Seguí conduciendo así. No se puede discutir con vos

"¿Qué, vos no tapás a nadie cuando hablás? ¿Te quedaste pensando? Es difícil, te pregunté y por qué no lo hacen funcionar", insistió Duggan en medio de la discusión. Por su parte, Brey decidió dar por finalizada la conversación se ofuscó y dio por terminado el tema: "Ahora no tengo ganas de contestarte, a gente maleducada prefiero no contestarle".

Tras este suceso, las versiones sobre una mala relación en el panel de Duro de Domar se esparcieron, al punto que el portal Bing Bang News afirmó que una de sus fuentes le indicó: "No se la banca nadie. Se queja de que no la dejan hablar, pero ella vive haciendo lo mismo con sus compañeros. No tiene respeto".

Cabe destacar que dicho medio es propiedad de nada más ni nada menos que Jorge Rial, conductor del envío del que Brey formaba parte previamente y terminó abandonando, supuestamente, por internas con su compañero Diego Brancatelli.

