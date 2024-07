Repudio contra Radio Nacional por unificar sus emisoras: "Vaciamiento"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/almaacrata/status/1810282391111381186&partner=&hide_thread=false La Intervención de RTA silencia las emisoras de las provincias, así como hace 15 días dejaron varados a miles de personas en una tormenta de nieve hoy quieren que en La Quicas se escuche el tránsito de CABA. Como en los ‘90! #RadioNacionalEsFederal#NoAlSilenciamientoDeNacional pic.twitter.com/C8vPmsCpNl — amanda alma (@almaacrata) July 8, 2024

Por su parte, FATPREN emitió un duro comunicado contra la medida. "Este anuncio se inscribe en el vaciamiento de la radio pública, que se manifiesta duramente los fines de semana y los feriados: no hay programas en ninguna emisora, incluyendo Buenos Aires", reza el texto.

Desde FATPREN y sus sindicatos de base repudiamos esta decisión, porque atenta contra el carácter federal de la radio pública. La programación local de cada emisora garantiza que se informe según lo que ocurre en cada lugar, que se escuchen todas las voces en todo el país, que se fomenten la cultura y las economías regionales, que se promuevan derechos y la identidad de nuestro pueblo en cada uno de los rincones de la Patria

Por último, el comunicado expresa: "Exigimos se ponga un freno al silenciamiento de las emisoras de Radio Nacional, que nunca recuperaron sus redes sociales, en el ‘proceso de reorganización’ que esta gestión lleva adelante. En el 87° aniversario de la radio pública, sus trabajadores la defendemos como siempre hemos hecho: en compañía de su audiencia".

Defender el federalismo es sostener la programación local

El viernes a última hora el director de Radio Nacional, Héctor Cavallero, comunicó a las 49 emisoras que deberán retransmitir lo producido en LRA1, Buenos Aires. — FATPREN (@PrensaFATPREN) July 6, 2024



El viernes a última hora el director de Radio Nacional, Héctor Cavallero, comunicó a las 49 emisoras que deberán retransmitir lo producido en LRA1, Buenos Aires. — FATPREN (@PrensaFATPREN) July 6, 2024

Polémica en Radio Nacional: ¿Fin de ciclo por 'dar voz a opositores'?

La mañana del viernes 14/6 se emitió en Radio Nacional el último programa de ¿Estás conmigo?, ciclo encabezado por Ricardo Benedetti. El conductor indicó que el levantamiento fue una decisión de RTA y deslizó sus sospechas de que el envío podría haber sido cancelado por "darle participación a voces críticas del Gobierno".

Mi último programa de "¿Estás Conmigo?" @NacionalAM870

A pesar del levantamiento de la intervención de RTA estoy 100% agradecido con la dirección de la Radio y orgulloso del equipo altamente profesional que armamos. Gracias x la calidez personal que me ofrendaron #BuenViernes pic.twitter.com/zfTNlQKi5Q — Ricardo Raúl Benedetti (@RicBenedetti) June 14, 2024

A pesar del levantamiento de la intervención de RTA estoy 100% agradecido con la dirección de la Radio y orgulloso del equipo altamente profesional que armamos. Gracias x la calidez personal que me ofrendaron #BuenViernes pic.twitter.com/zfTNlQKi5Q — Ricardo Raúl Benedetti (@RicBenedetti) June 14, 2024

"Tuve una reunión esta semana el día martes con el director de la radio Héctor Cavallero que me informa la decisión de la intervención de RTA de levantar el programa periodística de la primera mañana de Radio Nacional para suplirlo por un nuevo programa, un nuevo estilo, más orientado a lo cultural, lo artístico y el espectáculo", introdujo Benedetti.

"De mi parte, como periodista no voy a ser ningún tipo de adjetivo hacia a la decisión que se tomó en la intervención de RTA, simplemente me hago preguntas. Y la pregunta será, ¿qué habrá motivado esta decisión de levantar, a los dos meses de presentar una programación nueva en Radio Nacional, este programa?", afirmó el conductor sin titubeos, y enumeró ejemplos:

¿Habrá sido por la participación que le di a algunas voces críticas al Gobierno? ¿Por estas voces que, por ejemplo, criticaron a la nominación de (Ariel) Lijo a la Corte Suprema? ¿Habrá sido por esas voces que han criticado el sistema de privilegios a Tierra del Fuego, que toca a la familia del Ministro (Luis) Caputo? Uno nunca lo sabe ¿Habrá sido por la participación que le di a algunas voces críticas al Gobierno? ¿Por estas voces que, por ejemplo, criticaron a la nominación de (Ariel) Lijo a la Corte Suprema? ¿Habrá sido por esas voces que han criticado el sistema de privilegios a Tierra del Fuego, que toca a la familia del Ministro (Luis) Caputo? Uno nunca lo sabe

"Espero que no sea por eso porque hubiera ocurrido, si es por eso mi salida, un daño a la libertad de expresión. Quiero creer que no es por eso y simplemente se le da una nueva orientación a este programa. Me quedo con lo positivo, y es haber conocido a un grupo maravilloso de profesionales en Radio Nacional. El equipo técnico y profesional de esta radio supera con creces a los de las radios privadas en las que estuve", concluyó Benedetti, y cerró agradeciéndole a todos los miembros de su equipo.

