Otra denuncia contra Pedro Brieger: Ahora, una periodista de Telefe/Radio con Vos

Era noviembre de 2005 cuando la directora de Canal 7, Ana de Skalon, me envió a Mar del Plata a cubrir la Cumbre del ALCA y a darle asistencia periodística a Pedro Brieger. Yo ya lo conocía y me había hecho algunos comentarios desubicados. Ya en el viaje empezó el acoso, que se traducía en tocarme cada vez que podía, en hablarme tan cerca hasta que le sintiera el aliento. Yo me alejaba, pero él se acercaba de nuevo, mostrando que él hacía lo que quería. Describía la ropa que llevaba puesta en tono libidinoso