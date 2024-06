Escándalo: Pedro Brieger acusado por acoso sexual y C5N analiza despedirlo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/alejandroalfie/status/1805219602147738027&partner=&hide_thread=false Al mediodía se reúnen las autoridades de C5N con Pedro Brieger para definir su situación en ese canal de noticias. Lo sacan del aire, como medida preventiva por las acusaciones de acoso sexual que difundí ayer. La sanción puede ir desde vacaciones anticipadas hasta su despido. — Alejandro Alfie (@alejandroalfie) June 24, 2024

Alfie detalló una conversación que tuvo con el periodista denunciado. "Le conté cada uno de los casos relevados, para que pueda responder, pero le pedí que no tomara contacto con las mujeres", revelo el denunciante y dio a conocer la repuesta de Brieger:

Lo que planteás de ninguna manera ocurrió. Mi vida fue, es y será pública, soy periodista. Quédate tranquilo que yo no tengo contacto ninguno con las personas que mencionas y menos por cosas que no ocurrieron. Entiendo que tengan que desviar la información hacia cualquier barbaridad para tapar la inseguridad y la economía del Gobierno Lo que planteás de ninguna manera ocurrió. Mi vida fue, es y será pública, soy periodista. Quédate tranquilo que yo no tengo contacto ninguno con las personas que mencionas y menos por cosas que no ocurrieron. Entiendo que tengan que desviar la información hacia cualquier barbaridad para tapar la inseguridad y la economía del Gobierno

"Te adelanto que, de persistir en la difamación, tendré que recurrir a un abogado para denunciar a tus fuentes y a vos y reclamarle me indemnicen los perjuicios que me generen por difundir acusaciones falsas de semejante gravedad. Si de todas maneras te obligan a publicarla, hagan como quieran porque la verdad siempre se impone", concluyó Brieger.

Tal como indicó el periodista de Clarín esta mañana (lunes 24/6), el especialista en política internacional se habría reunido con las autoridades de C5N durante el mediodía para definir su situación. En primera instancia estará afuera del aire y su sanción iría desde vacaciones adelantadas hasta despido.

Las cinco acusaciones contra Pedro Brieger

La información dada a conocer por Alfie se hace eco de denuncias por parte de cinco mujeres. Las acusaciones, hasta el momento, son mediáticas y no han llegado a la Justicia en forma de denuncias.

Las víctimas identificadas por el periodista de Clarín hasta el momento son Agustina Kämpfer y Cecilia Guardati, mientras que mantuvo en el anonimato a las otras tres (una columnista en su programa en Radio 10, una periodista cercana a Guardati que lo entrevistó y una secretaria de la Universidad de Belgrano).

Primer caso: la periodista Agustina Kämpfer contó en el año 2010 que sufrió situaciones de acoso por parte de Pedro Brieger cuando estudiaba en TEA (Taller Escuela Agencia), en la sede porteña de Lavalle y Junín (ella estudió allí entre los años 2000 y 2002). (Sigue )

Muchos no encuentran el segundo caso de periodista que acusa a Pedro Brieger, así que acá va de nuevo: la periodista Cecilia Guardati, por entonces periodista de Télam, en el año 2008 fue a cubrir a Túnez la gira de la presidenta Cristina Kirchner. (Sigue )

Tercer caso: otra periodista (conocida de Cecilia Guardati) que también acusó a Pedro Brieger. Y si bien ella misma me contó su historia, pidió mantener su anonimato para evitar exponerse nuevamente a una situación traumática (Sigue )

Cuarto caso: la columnista de género de su programa en Radio 10, "Demoliendo Fronteras", que tuvo que renunciar en 2019 a trabajar con Pedro Brieger. Hablé con una persona muy cercana a esa periodista. Y este es su testimonio. (Sigue )

Quinto caso: una secretaria acusó a Pedro Brieger cuando era profesor en la Universidad de Belgrano. "Tuvo que renunciar, entre 1994 y 1995, cuando acosó a una secretaria de la Carrera de Periodismo, dentro de la Facultad de Derecho", me dijo una persona cercana a ella (Sigue)

Las reacciones ante las denuncias de acoso sexual contra Brieger

Las legisladoras Sabrina Ajmechet y Karina Banfi pertenecientes al PRO y a la UCR respectivamente fueron algunas de las voces de la política que se alzaron contra Brieger. Por otro lado, en lo que respecta al ámbito de la prensa, Romina Manguel, Laura Di Marco y hasta la asociación de Periodistas Argentinas se adhirieron al repudio.

Sabíamos que eras antisemita, @PedroBriegerOk. Además sos un abusador, qué persona horrenda, realmente.

Desde ayer vengo escuchando diferentes historias de mujeres acosadas por Pedro Brieger, muchas de las cuales por diferentes razones -todas comprensibles- prefieren no… — Sabrina Ajmechet (@ajmechet) June 23, 2024



Desde ayer vengo escuchando diferentes historias de mujeres acosadas por Pedro Brieger, muchas de las cuales por diferentes razones -todas comprensibles- prefieren no… — Sabrina Ajmechet (@ajmechet) June 23, 2024

Colegas: estamos para lo que necesiten. Abrazo y fuerza. pic.twitter.com/ouwy7vFHjm — Periodistas Argentinas (@PeriodistasdArg) June 23, 2024

Excelente y valiente investigación de @alejandroalfie sobre los supuestos casos de acoso sexual de #PedroBrieger

En una sociedad tan machista como la Argentina (y el periodismo, sobre todo el político, se lleva las palmas), las mujeres estamos acostumbradas a callarnos por miedo.… — Laura Di Marco (@_LauraDiMarco) June 23, 2024

Querido @alejandroalfie todo mi apoyo a vos con esta investigación. Conozco tu trayectoria y seriedad a la hora de informar. La acusación sobre el señor Brieger es muy grave, mejor que amenazarte será que se busque un abogado defensor. https://t.co/ikD2NslXsE — Karina Banfi (@KBanfi) June 24, 2024

Pedro Brieger acosó horriblemente a una secretaria de la carrera de periodismo de la UB a mediados de los '90. Cuando fue encarado rogaba por su mujer e hijos. Huyó de la Universidad y la victima se sintió aliviada. Ésta investigacion llevó años y @alejandroalfie la concretó. — Miguel Wiñazki (@MWinazki) June 24, 2024

Es verdad que en el medio se sabía lo de Brieger. También es verdad que las víctimas tenían miedo y no querían dar sus nombres lo que complicaba la denuncia pública. Pero qué pasa con aquellos que lo encubrieron todos estos años? — #ONCE #R MANGUEL (@rominamanguel) June 23, 2024

