Estalló C5N: Acusan a TN de 'jugada sucia' por proclamarse líder en rating

C5N aprovechó el escándalo de Capital Humano y fin a la hegemonía de TN

El lunes pasado C5N reveló que fue la señal de noticias más vista durante mayo por segundo mes consecutivo. Un factor clave para que el canal alcanzara esos números de rating fue el provecho que le sacó a la investigación de Data Clave sobre el escándalo del Ministerio de Capital Humano.

En mayo alcanzó los 2.62 puntos de rating y se consolidó en el liderazgo con una premisa: mostrar la realidad social, política y económica que atraviesa la Argentina — C5N (@C5N) June 3, 2024

Tanto las redes oficiales de C5N como el conductor Jorge Rial destacaron en particular el informe presentó Mauro Federico en Argenzuela el pasado lunes 27 de mayo sobre las irregularidades que envuelven a la cartera encabezada por Sandra Pettovello.

Más allá de que el canal se jactó de haber expuesto el primer escándalo de corrupción del Gobierno de Javier Milei, lo cierto es que la investigación fue realizada por Federico para el portal Data Clave. Y en calidad de columnista del envío de Rial, este compartió sus hallazgos, los cuales derivaron en el despido de Pablo de la Torre, entre otros funcionarios.

De este modo, el mérito de C5N fue el valor agregado que supo brindarle a susodicha investigación, algo que no logró ningún otro medio, y así volver a liderar en materia de noticias.

Tras alcanzar la cima del rating, C5N volvió a sufrir cortes de transmisión

En la misma semana en la que C5N reveló que alcanzó la cima del rating en materia de noticias, sufrió nuevamente cortes en su transmisión. Los mismos se dieron en la mañana de hoy (7/6) en los servicios de Flow de Grupo Clarín (propietario de TN) y Telecentro Play del Grupo Pierri (propietario de Canal 26).

En el Día del Periodista y después de ratificar el liderazgo de audiencia entre los canales de noticias, usuarios de diferentes partes del país reportaron nuevamente interrupciones en nuestra señal



Poco después de que el reloj marcara las 9:50, el conductor de Mañanas Argentinas Antonio Fernández Llorente dio a conocer esta situación:

Me llama mucho la atención, están llegando cantidad de tuits preguntando qué pasa con C5N. Y nos apagaron, opa. ¿Qué locura, no? Una empresa como IBOPE, que realmente llama mucho la atención, que es un monopolio (...) ¿Qué pasa, no les gusta escuchar la realidad? Me llama mucho la atención, están llegando cantidad de tuits preguntando qué pasa con C5N. Y nos apagaron, opa. ¿Qué locura, no? Una empresa como IBOPE, que realmente llama mucho la atención, que es un monopolio (...) ¿Qué pasa, no les gusta escuchar la realidad?

Y agregó: "¿Qué pasa con Cablevisión, Telecentro? ¿Dónde estamos, por qué nos apagan? ¿Porque nos va bien? Esto tiene mucho que ver con lo único bueno que tenía la Ley de Medios: que si vos sos transportador de cable, no podés tener una señal Es así, sino se llama competencia desleal. Si a nosotros nos va bien te apago. Si a mi me empieza a caer el rating apago al que me va a ganar".

"¿Por qué hacen esto? Para competir deslealmente. Quería contarlo para que se den cuenta la manera en que te censuran aquello que son transportadores de señales de cable que al mismo tiempo tienen un canal de cable", cerró el conductor.

Instantes más tarde, tras mencionar algunas de las varias localidades de todo el país desde donde los televidentes indicaron cortes en su transmisión, Valentina Caff indicó:

Hay algunos que están denunciando cuarenta minutos de la señal cortada Hay algunos que están denunciando cuarenta minutos de la señal cortada

Por su parte, Rubén Suárez agregó: "Lo que marcan muchos es que por momentos vuelve y después se corta (...) Me di cuenta, y le pasa a muchos televidentes ahora, que cambiás las señales y la única pantalla en negro es la de C5N, te estás dando cuenta que hay un corte intencional".

"Fijate, ahora que estamos nosotros denunciando esto estamos en tres puntos de rating. ¿Vos te das cuenta que es una vergüenza?", cerró Fernández Llorente.

