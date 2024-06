Cruje el pase de LN+: Otro intercambio caliente entre Antonio Laje y Luis Novaresio

"Yo también creo que sí, y creo que si u poder aprueba la financiación tiene la obligación de decir cómo lo financia. No lo dijo. ¿Sabés por qué no lo dijo? Porque no se bancan tener que levantar la mano y dejar a Tierra del Fuego sin la promoción industrial", devolvió Laje. Pero el periodista rosarino retrucó: "Tampoco el Ejecutivo".

"Pero es que le corresponde al Legislativo, porque es el que aprobó", insistió el ex América TV, pero Novaresio no cedió: "Pero la iniciativa la puede tener el Ejecutivo".

image.png Diputados aprobó el proyecto de reforma jubilatoria.

"No, porque vos por la ley de administración financiera tenés la obligación de decir: 'Señores, yo saco una partida de acá y se la doy a esto'", explicó Laje. "Está en la Constitución Nacional. La única restricción en materia tributaria es que las leyes inician en Diputados. Todo el resto, un ciudadano, el Ejecutivo, un legislador puede hacerlo. No lo hizo el Gobierno", sostuvo Novaresio.

"Sí, pero la obligación de los legisladores cuando cambian el financiamiento de una partida...", intentó responder Laje, pero su colega lo interrumpió: "Pero, ¿por qué le ponés toda la responsabilidad al Legislativo y nada al Ejecutivo?". El conductor de la primera mañana argumentó su postura:

Porque son responsables de todo lo que viene pasando en la Argentina hace mucho tiempo, porque son responsables de las jubilaciones de pobreza que hay, porque son los mismo diputados que votaron cantidad de de barbaridades, que desfinanciaron el sistema previsional Porque son responsables de todo lo que viene pasando en la Argentina hace mucho tiempo, porque son responsables de las jubilaciones de pobreza que hay, porque son los mismo diputados que votaron cantidad de de barbaridades, que desfinanciaron el sistema previsional

"¿Vos estás proponiendo que le demos todas las facultades al Ejecutivo por lo mal que gobernaron?", respondió con cierta ironía el ex A24. "No, yo estoy proponiendo que se hagan cargo de los errores que cometieron. Ahora, tampoco podés responsabilizar a un Presidente que leva seis meses que no logró nada que le aprueben contra un Congreso que está haciendo todo lo posible por voltearlo", lanzó Laje, visiblemente ofuscado.

"Arranqué diciendo eso. El punto es si para que el Gobierno pueda hacer hay que cederle todas las facultades. Yo no creo", opinó Novaresio, ante lo que Laje contestó: "No sé si todas, aprobale una ley al menos".

"Bueno, de eso estamos hablando. No te pongas del tomate cuando yo digo que me parece que en materia previsional debería buscarse una solución", cerró el conductor de Buen día Nación, poniendo paños fríos al interambio.

Tensión en LN+: Luis Novaresio vs. Romina del Plá y abandono de móvil

Durante la jornada del jueves 6/6 en la que movimientos sociales y piqueteros organizaron una marcha en reclamo por la distribución de alimentos, Luis Novaresio dialogó con Romina del Plá para su ciclo Buen día, Nación. Sin embargo, ante los cuestionamientos del conductor, la diputada del FIT decidió abandonar intempestivamente el móvil de LN+.

"Usted está apoyando una manifestación de personas imputadas ante la Justicia (...) Desviaron comidas, crearon comedores truchos, armaron una estructura que apretaba gente si no iban a las marchas, ¿tiene algo para decir de esto?", le indicó Novaresio a la ex candidata a Vicepresidenta.

"Todas esas acusaciones contra las organizaciones deberán ser probadas. Yo te quiero decir que conozco al Polo Obrero desde su nacimiento con sus métodos, con sus asambleas, con su control sobre lo que se obtiene. También los métodos para dejar de lado a los delegados que no cumplen con las condiciones de funcionamiento que se dan en las asambleas", introdujo Del Plá.

"Creo que todo esto es una nube de humo bastante importante para tapar todos estos negociados y situaciones muy aberrantes de parte del Ministerio de Seguridad", sostuvo la diputada, lo que generó una reacción indignada por parte del periodista:

Pero, diputada, ¿le parece una nube de humo? Primero quiero decirle que usted esta favoreciendo un ilícito que es el corte de calles, raro para una diputada. ¿Le parece una nube de humo la imputación que hace el fiscal (Gerardo) Pollicita mostrando documental en donde el Polo Obrero inventó comedores, tiene facturas truchas, apretó gente? ¿Usted vio el cuaderno de sanciones 'No come' para aquellas personas que no iban a las marchas? Pero, diputada, ¿le parece una nube de humo? Primero quiero decirle que usted esta favoreciendo un ilícito que es el corte de calles, raro para una diputada. ¿Le parece una nube de humo la imputación que hace el fiscal (Gerardo) Pollicita mostrando documental en donde el Polo Obrero inventó comedores, tiene facturas truchas, apretó gente? ¿Usted vio el cuaderno de sanciones 'No come' para aquellas personas que no iban a las marchas?

"Me parece que está mezclando varias cosas y acá hay una cuestión que es clara. Acá hay una persecución política contra las organizaciones", contestó Del Plá, pero Novaresio le retrucó: "No, es una persecución jurídica con el Código Penal". "Le quiero decir, Luis, que cortar la calle no es un delito y lo sabés muy bien", insistió la también docente. Pero Novaresio devolvió: "Sí lo es".

image.png La movilización del pasado jueves.

Ante esto, Del Plá estalló:

¡No! Porque lo que diga Patricia Bullrich no es lo que vale, valen entre otras cosas las convenciones internacionales que ha suscripto nuestro país que dicen que cortar la calle no es un delito. Deberías saberlo claramente, porque cuando te ha convenido para temas que defendías, has citado los convenios internacionales ¡No! Porque lo que diga Patricia Bullrich no es lo que vale, valen entre otras cosas las convenciones internacionales que ha suscripto nuestro país que dicen que cortar la calle no es un delito. Deberías saberlo claramente, porque cuando te ha convenido para temas que defendías, has citado los convenios internacionales

"No es cierto, diputada. Puedo acercarle con todo cariño un Código Penal y usted lo lee y de paso ve la jurisprudencia", chicaneó el conductor, quien volvió a ser interrumpido por Del Plá: "Usted sabe que por arriba del Código Penal están los convenios internacionales y la Constitución, lo sabe perfectamente".

"Creo que ha quedado claro cuál es el tema, así que acá estamos apoyando este reclamo por los alimentos. Muchas gracias", concluyó la diputada y abandonó el móvil, dejando a Novaresio hablando solo. "Se fue. Bueno, esta es la tolerancia de la izquierda", expresó el conductor a modo de cierre.

