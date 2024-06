Marixa Balli reveló el principal motivo por el que está soltera

A raíz del material audiovisual, Pepe Ochoa le consultó: "¿Lo seguís sosteniendo?". Y la invitada contestó: "¿Y por qué estoy sola? ¿Qué te parece? Me han cagado todos". Y siguió: "No, no. Todos no. Pero no voy a decir quiénes no". Posteriormente le preguntaron si le habían sido "muy infiel" aseguró que así lo fue y pasó a contar una llamativa anécdota en la que una pareja suya la dejó cuando estaba de gira trabajando. "Yo estaba re enamorada", confesó.