Yanina Latorre destruyó a Yuyito González y enmudeció a todos: "Se piensa que..."

El origen del conflicto: una amenaza con "sabor presidencial"

El enfrentamiento entre Yanina Latorre y Yuyito González alcanzó su punto más álgido después de las declaraciones de la mediática en una entrevista para Bondi, el programa conducido por Jorge Rial. Ahí, Latorre abordó sin filtro la supuesta amenaza de González, mostrando su postura con su característico estilo frontal: "No me siento amenazada por el gobierno, me siento amenazada por Yuyito. Yo creo que es tan boluda y está tan choluleada con el presidente que ella te amenaza como si tuviera poder".