El baile viral de José Luis Espert con Yuyito González al ritmo de Coldplay

José Luis Espert echa leña al fuego, con dura crítica a la UIA

La relación del Gobierno con la Unión Industrial Argentina (UIA) viene deteriorada, al punto de que ni Javier Milei ni Luis Caputo asistieron a la Conferencia anual de la entidad. Este viernes (06/12), el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert echó más leña al fuego.

Fiel a su estilo, Espert comentó el discurso de Javier Milei en la cumbre del Mercosur y, exabrupto incluido, opinó que "el Mercosur es una mierda que hay que tirar a la basura. No ha servido para nada bueno". Justo en momentos en que Milei asumió la presidencia pro tempore...

Acto seguido, acotó que el Mercosur "solo (ha servido) para que los industriales de la UIA sigan sin competir y cazando en el zoológico cobrándonos fortunas lo que afuera es barato".

¿Qué opinarán Daniel Funes de Rioja y Martín Rappallini, presidentes de la UIA a nivel nacional y bonaerense, respectivamente? ¿Y Milei, está de acuerdo con la postura de José Luis Espert?

Cabe recordar que tal como informó Urgente24, la UIA viene alertando al Gobierno por algunas de sus medidas, lo cual indudablemente no ha caído bien en la Casa Rosada. Javier Milei no tolera críticas, reproches ni advertencias. En ese marco, el Presidente decidió no asistir a la 30° Conferencia anual. Tampoco fue Luis Caputo.

El faltazo se hizo sentir. Y en el evento, Rapallini pidió "respeto". "Quiero destacar el rol del industrial, que produce y paga impuestos. Escuchamos ataques injustos al empresariado nacional. Somos los que generamos empleo, y pagamos impuestos, queremos respeto, como en los otros países; aportamos el 30% de la recaudación y el sector es el motor del crecimiento digno del país", reclamó.

Este ataque de José Luis Espert seguramente inaugurará otro capítulo en el vínculo del Gobierno con la UIA.

