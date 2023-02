CFK logró que abran los celulares de las asesoras de Milman

La pericia deberá ser realizada "tal como lo ha sugerido la propia querella, bajo preciso control jurisdiccional y del Ministerio Público Fiscal y con restricción de absoluta reserva de toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso", advirtieron los jueces.

Esta decisión es un revés para la jueza Capuchetti, quien había determinado que el análisis de ambos teléfonos debía realizarse sobre los días posteriores al 30 de agosto de 2022, fecha en la que según un testigo Milman se habría referido en un bar ante ambas asesoras a un futuro atentado contra la Vicepresidenta, que ocurrió dos días después.

Cristina Kirchner abona la hipótesis de que Milman sabía que se iba a producir el atentado pero Capuchetti solo le tomó declaraciones al asesor del legislador, a los testigos, a las colaboradoras y entendió que no se probó que el diputado hubiera dicho la frase “cuando la maten voy a estar camino a la costa”.

Gravedad institucional

"Teniendo en cuenta los lineamientos trazados y la gravedad institucional del hecho aquí investigado, se torna necesaria la producción de las diligencias probatorias que puedan resultar pertinentes y útiles para la averiguación de la verdad, sin escatimar esfuerzos y con la premura del caso", dijeron Bruglia y Bertuzzi en el fallo.

Y agregaron que "luce razonable que se realice la búsqueda de la información contenida en los aparatos telefónicos secuestrados a Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco, la cual habrá de circunscribirse a corroborar o descartar la existencia de cualquier mención a los dichos que, según el testigo" pronunció Milman.

Sin embargo, Llorens afirmó que “la parte no logró fundar adecuadamente la extensión solicitada, máxime, cuando en la propia audiencia ambos letrados advirtieron la inutilidad de la prueba pedida debido a su sospecha de que el contenido de un aparato telefónico habría sido borrado mientras que el otro habría sido cambiado por su usuaria”.

Contradicciones

Los celulares fueron entregados el 1 de diciembre pasado por las asesoras al concurrir a ampliar sus declaraciones a los tribunales federales de Retiro, en la fiscalía de Carlos Rivolo, quien tiene delegada la investigación.

De ambos aparatos se extrajo la totalidad de la información disponible pero se limitó el lapso de su análisis y eso fue apelado por la querella.

Marcos Aldazabal, uno de los abogados de Cristina Kirchner, afirmó que no habrá una violación de la intimidad de las mujeres porque no se accederá a mensajes que no estén vinculados al foco de la investigación.

Además, mencionó que cuando las asesoras de Milman se presentaron en el caso evidenciaron contradicciones en sus testimonios. Una de ellas dijo que había borrado la información de su teléfono y la otra que cambió el equipo. Pero el material fue extraído de los móviles.

